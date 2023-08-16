中國大陸商務部14日突然宣布，對台灣所進口的聚碳酸酯（PC）實施臨時反傾銷措施。由於PC為ECFA早收清單重要貨品，且適逢副總統賴清德出訪在美過境，極有可能是對台擴大實施經濟施壓的前兆。

2011年《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）生效，12年來我國出口至大陸的早收貨品，每年出口額都在200億美元上下，每年可減免8至10億美元關稅，累計至今年2月達94.83億美金。反觀陸方早收穫品出口至台灣的金額雖有提升，2021年達最高峰，也僅有88.03億美金，減免關稅只有兩年超過1億美金，12年減免關稅合計未及10億美金，僅為台灣享有減免關稅一年的金額。

從上述數字可知，台灣在ECFA獲得的好處遠大於陸方。特別是我國無法與主要貿易夥伴簽訂FTA，又無法參與亞太國際經貿整合，CPTPP申請後即停擺，遑論迴避大陸有影響力的RCEP。我石化、機械、橡膠與紡織等傳產與競爭對手關稅差距大，不利相關產品出口。

而ECFA正涵蓋不少傳產，早收清單中的539項產品以紡織136項最多，另有機械107項、石化塑膠88項、農漁業18項等，均享有關稅優惠，成為相關產業的絕佳機會。而出口金額以石化塑膠產業、機械業與紡織業獲益最大。農漁產品出口金額縱然無法與工業產品相比，在零關稅與綠色通關等優惠下，多年成為我農產品最大的出口市場。

近年來，蔡政府高舉「抗中保台」的旗號，當兩岸貿易依存度提升時，宣稱大陸高度仰賴台灣，還稱早收貨品占整體對大陸出口的比重不斷下滑，暗示ECFA效益有限；另一方面，主動釋出大陸可能會終止ECFA的訊息。其目的就是激怒對岸片面終止ECFA，引發兩岸對立。

不過北京當局並未上當，而是在敏感時刻逐漸收回過去的讓利項目。如美國前眾議院議長裴洛西於2022年8月初訪台，大陸海關總署宣布暫停台灣百項食品進口，並暫停柑橘類和白帶魚等農產品輸入；2023年4月蔡英文總統過境美國，大陸商務部宣布啟動貿易壁壘調查。本次則是在賴副總統過境美國時對PC下手，其為早收中首要出口項目，去年大陸市場占整體出口的近8成，若11月30日確認傾銷，將面臨高昂的反傾銷稅，恐被迫退出市場，或改由其他產地生產。

反傾銷案應視為對岸的警訊，係有計畫的經濟制裁前兆。只要抗中氛圍無法緩解，未來不排除施以大規模的舉措，企業只能自求多福。

（作者為國家政策研究基金會經濟財政組副研究員）