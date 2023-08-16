副總統賴清德接受美國彭博社專訪，明白以「台灣是名為中華民國的主權國家」回應記者「正式獨立」的提問，並特別強調「沒有所謂的獨立路徑」。這席話，不自覺打了自己一大耳光。

從過去到今天，賴清德所處的兩岸環境在「形式上」並無絲毫變化，但賴在過去一再宣揚台獨主張，甚至被封為「台獨金孫」時也毫不推辭。但到了現在，他卻說「沒有所謂的獨立路徑」，也不敢繼續接受「台獨金孫」的頭銜了。那不是「以今日之我掌摑昨日之我」，承認過去都在瞎扯淡，欺騙群眾嗎？如果過去這麼長的時間都在欺騙，如何有信用基礎能令人相信今日所言為真實穩定的想法？未來是否可能繼續改變說法？畢竟，賴清德的今日所言，已存在明顯前後不一的內容。

事實上，稍有國際常識者就知道，台灣是地理名詞，不是國家名稱，也不是國家主體。如果「台灣是名為中華民國的主權國家」，那麼，金門、馬祖、東引、太平諸島都不屬於台灣，是又是哪國的土地？世上有哪一個國家承認台灣是主權國家的？給出一個例子就行，給不出來，就是欺騙瞎扯。賴清德別忘了，世界上承認中華民國的國家並不多，以中華民國包裝台灣的主權獨立也是虛幻枉然。

賴清德也提到，「台海議題是國際性的」。然而，賴清德不懂社會科學方法論，不知道事實是複雜、多層、多面向的。台海議題確實有一個複雜的國際環境，但包括美國在內的國際主要國家，其實都厲行「一個中國」政策。如果兩岸不是被國際認為「同屬一個中國」，又何來的「一個中國政策」，且都不承認中華民國或台灣為國家？在「一個中國」政策中，「中國主權」的「代表權」屬於中共的中華人民共和國政府，賴清德的說法，不只是瞎扯，更是把台灣送給了中華人民共和國。

所以，當賴清德重申蔡英文的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，試圖把政權等於國家、營造法理台獨的理論基礎時，在國際上，並沒有認同「中華民國與中華人民共和國」兩個獨立主權並存的案例，未來當然也不可能發生，自然就不可能有「互不隸屬」的話題。聯合國2758號決議是要解決中國代表權誰屬的問題，不碰台灣議題是因為台灣屬於「中國」已為不爭之事實，不須處理，這也不是美國能夠片面處理改變的。

最後，賴清德還說，「國際紅線就是台灣紅線，也是我的紅線」，國際在兩岸的紅線是「和平」，連美國都不敢說出反對兩岸統一的主張，賴清德瞎扯淡，根本沒有搞清楚國際紅線的內涵，缺乏擔任領導人的素質。如果他是故意扭曲欺騙台灣民眾，日後若主國政，必然妄意躁動，威脅和平，破壞「國際紅線」，對台灣傷害最大。

（作者為國立政治大學國發所博士）