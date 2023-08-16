隨著台電虧損數千億瀕臨破產，政治人物開綠能公司賺大錢，經濟部發聲明帶風向，讓總統大選的能源議題再次被點燃。賴清德、侯友宜、柯文哲等人的能源政策各是什麼？

賴清德曾說「核電是最好的能源」，成為行政院長下台的最後一根稻草。他當民進黨主席，任命童子賢擔任民進黨智庫副董。童多次主張台灣應與全球一致將核能列為綠能，並發展小型反應爐。

為安撫黨內，賴提出投入9千億預算，名目為淨零轉型，實則向經營綠能產業之派系喊話。5月底，賴又拋出「核電備用說」激起熱烈正反輿論。可惜，衝撞黨內體制以失敗告終，蔡英文下令不准再提，以免動搖非核利益。然而，賴畢竟是現任副總統，透露「相關單位正規畫讓停機的機組維持緊急使用效能」，證實核電延役在技術和政治上皆具可行性。

侯友宜公布能源政策白皮書，由杜紫軍和梁啟源兩大專家操刀，侯鬆口「核一二三延役，核四評估重啟」，拉攏藍營基本盤歸隊，能源配比規畫卻被發現年分和數字矛盾。

據了解，侯私下仍對核電反感，因與國民黨官方立場牴觸，杜接手國政議題後十分頭痛。後來杜以2050年淨零排放、2035年碳中和的國際目標，帶領智庫學者計算各種能源配比，以倒推法向侯證明核一、二、三、四之必要性，否則台灣未來會因排碳被懲罰。

於是核四擺在2040年，距下屆當選足足16年時間，確保在總統任期之外，侯才勉強點頭。但根據公投期間揭露的內部文件，核四1號機約2至3年可供電，2號機則需4至5年，在總統第一任期都可大致完成。

柯文哲對核電表態相對最積極，主張核電延役，核四安檢，能用就用，不能用就不能用，且強調要盡快處理。若決定認賠殺出，3千億蓋出報廢的東西，誰要負貪汙瀆職的責任？那就不是科學問題，而是司法問題。

6月時郭台銘提出短中長程的解決方案。短程為核三延役、核一、二修正法規重啟；中程處理核四問題，應效法韓國的公民審議，透過資訊透明揭露，專家與民眾溝通才能在民主程序上為科學決策排除障礙；長程發展新能源技術，包括小型核電廠，甚至核融合科技，並創設實驗場讓全球先進廠商設置示範模型。

如果你要問我，那什麼能源政策才是對的？我會說，目前柯文哲的政策若加上郭的看法，會是相對完整且可執行的版本。

（作者為2018年「以核養綠公投案」領銜人）