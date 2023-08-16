離2024年1月的大選還有4個多月的時間，很多人焦心的問：如果2000年大選結果再現，到底怎麼辦才好？

當年的具體情況是：陳水扁得票數第一，但只有39.3%。排名第二的宋楚瑜和第三的連戰加起來票數超過了59.9%，但卻「應合而未合」，結果讓國民黨失去了政權。現在，賴清德持續領先，仍然是不過半，柯文哲與侯友宜會不會再一次重蹈當年「應合而未合」的覆轍呢？這是2024大選面臨的考驗！

不少人寄望於選民的棄保效應，並且明揭指出，賴清德的基本盤是總選票的4成左右。如果民眾黨與國民黨合作，讓民進黨政府下架，就可能得到6成左右選民的支持，依然是勝券在握。但民進黨陣營一定會分化在野勢力，讓實際上的合縱連橫難以進行。

質言之，如果在野勢力真能排除萬難，拋棄成見、開誠布公的合作，將會出現三種不同的方向和選擇。

其一，是「白藍聯合」。如果柯文哲繼續維持第二，選民會要求「柯正侯副」，但國民黨中央恐怕不會接受此一組合，並堅持參選到底！而且還要求國民黨籍立委候選人必須堅定的支持本黨提名人，一票都不能少。

但此時選民將會記取過去的慘痛經驗，形成「自行棄保」的分裂投票現象，亦即一票支持柯P，另一票支持藍營立委。由於民眾黨立委提名人數很少，這樣的分裂投票不難操作。但除非是國民黨主動讓步，否則侯的得票率若超過15%，2000大選結果就可能重演，結果是讓賴清德輕舟過關。

其二，是「泛藍聯盟」。如果侯友宜後勢看好，支持度大增，柯文哲卻逐漸式微，此時國民黨必須向民眾黨釋出善意，承諾選後組織聯合政府，協商共同執政方案。由於柯文哲支持者許多是對民進黨執政失望而轉向的前綠營選民，他們很可能會因藍營崛起而回頭支持賴清德，反而導致賴的選票增加。

對此，國民黨必須審慎將事，仔細評估勝面，切忌過度樂觀，以免因誤判而失敗。至於立委部分，國民黨情勢雖好，但由於支持群眾的理念和屬性不同，民眾黨仍將維持至少1成以上選民的支持。就此而論，棄保效應並不明顯。

其三，是「大聯合政府連線」。如果郭台銘堅持參選，並通過連署門檻，此時所有「非綠」的在野力量必須充分合作，形成「反民進黨」的選戰大同盟，進一步透過協商並公布「政黨盟約」，規範選後的聯合執政藍圖，組成「大聯合政府」，其中包括如何組織內閣，共建跨黨派政府，並釐清相關的財經、教育、國防、外交及兩岸政策。

「政黨盟約」決非一紙具文，而是對選民的鄭重承諾，對參與各方均有實際的約束力。如果真的形成共識並簽署盟約，台灣的政黨體系與民主化進程，就將開啟一頁新的篇章。

從1997年第四次修憲以來，台灣採取「半總統制」和「相對多數」選制，但卻從未實現真正的「左右共治」，也未曾落實由立法院多數推動倒閣權。若因此次大選的合縱連橫而出現聯合政府或政黨重組，那就是開創新局的里程碑了。