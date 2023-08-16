主計總處將在18日修正經濟預測，預計會由5月時的預測值2.04%下修為1.95%，連保2都做不到，將創下蔡政府自2016年執政以來最差的經濟成長率。

主計總處還將確認今年上半年經濟成長率的初步統計為負0.72%。這樣的經濟成績單與民進黨在上月舉行全代會中，誇誇其談經濟成長率為6.57%，簡直是天差地遠。

事實上，就在民進黨不斷誇口經濟表現優異的同時，國際經濟、金融機構早已陸續調低對台灣的經濟預測，如亞銀將台灣今年GDP成長率，由4月預估的2%調降至1.5%；星展銀行更將台灣2023年經濟成長率從原本1.5%大幅降為0.5%。

蔡政府表示，全球經濟表現都不理想，言下之意，既然大家都不好，那台灣經濟成長率創7年來新低，也情有可原。各國的經濟表現確實不如預期，但台灣卻是數一數二的差，如根據亞銀最新的報告，今年亞洲開發中國家的經濟成長率為4.8%，是台灣的3.2倍。

星展銀行也下修亞洲主要經濟體2023年的經濟成長率，但下修後的新加坡是1.2%、香港是4.8%，都比台灣好得太多了！蔡政府好意思跟人家比嗎？

財政部日前公布7月分出口年減10.4%，連續11個月呈現衰退，累計今年1至7月減少了16.9%；其中，6月分出口年減23.4%，創下14年來最大衰退幅度。財政部預估，8月分出口仍將呈現衰退，台灣經濟仰賴出口，出口連12黑，經濟怎麼可能會有好成績？

明明經濟成長率很低，蔡政府居然還敢大剌剌吹牛，這種說謊慣犯，必遭人民唾棄！