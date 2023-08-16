民眾黨4周年黨慶大會，邀請TikTok網紅梵提斯帶唱神曲《恐龍扛狼》。梵提斯受邀是因他模仿柯文哲演唱這首神曲，發布4天就吸引超過220萬人次觀看，網路爆紅。撇開柯文哲競選策略不談，這首源於大陸網紅的歌曲，紅遍全球後登上台灣選舉舞台，成為短視頻時代兩岸關係結構改變的前兆。

網路流行文化東升西降

正如先前流行的《一剪梅》片段「雪花飄飄」，《恐龍扛狼》是鄭秀文原唱作品《眉飛色舞》的大陸網紅二次創作。「恐龍扛狼」4個字沒有任何意義，只是雲南腔的諧音，但透過KUSO文化，很快變異為美聲版、搖滾版，獲得全球抖音用戶廣為傳唱和再創作，台灣則出現「柯P版」，《恐龍扛狼》成為2024選舉新聞事件。

KUSO並非新生事物，早已隨著社群媒體時代流行超過20年，如今的改變在於KUSO不再只是小眾化的自娛自樂，已具有全球性的意義。主要是因為大陸網路媒體橫空出世，出現TikTok、小紅書等能和臉書、Google並駕齊驅的國際網路巨頭，加上大陸億量級網路創作者「出海」，造成網路流行文化「東升西降」現象。

根據網路流量統計平台SimilarWeb，抖音在中國以外的國際流量前五名是：美國、越南、菲律賓、墨西哥和印尼，台灣也有超過500萬用戶，在最常用平台中排名第五。可見，中國大陸7億用戶之外，抖音國際版不僅成功打入以青少年為主體的美國市場，更在東南亞雄霸一方，而東南亞正是未來20年全球經濟最具活力的新增長極。

換言之，無論是「雪花飄飄」、「恐龍扛狼」流行全球，還是抖音在美國與東南亞深深扎根，都揭示了一個事實：網路時代的「中國化」與「全球化」可以畫等號，各國即使在工業、科技領域「去中國化」，但在Z世代流行文化層面的「中國化=全球化」已建構完成，這也是義大利學者葛蘭西提出「文化霸權」從美國向中國轉移的重要指標。

十多年前藍綠在為ECFA爭論不休時，蔡英文曾拋出「台灣應從世界走進中國」，十幾年過去台灣依舊在RCEP、CPTPP門外徘徊，ECFA後續協議也因太陽花學運而未能深化，台灣既沒有走進中國，也沒有走進世界，反倒是「中國從世界走向台灣」已成為日常。對照蔡政府這幾年聲嘶力竭地防堵「大陸文化滲透」，何其諷刺。

上述現象對大陸具有啟發意義。首先，大陸要對兩岸交流與文化融合有高度自信，切勿被台灣政治人物或特定媒體的誘導式言行帶風向，產生所謂「兩岸交流無用論」、「和平統一無望論」、「天然獨無解論」等偏頗認知，最終導致對和平發展路線的自我懷疑、自我毀棄。無論是抖音還是小紅書，兩岸民間自主交流、自然融合已是「現在進行式」，潛移默化之下，台灣青少年對大陸的觀感也會和過往幾代大相逕庭。

「雪花飄飄」和「恐龍扛狼」原創曲目來自台港，印證中華文化在台港與西方流行文化的結合，在大陸網路強勢崛起的今天，仍然具有價值。不僅如此，王心凌在大陸重新爆紅、兩岸歌手《寶島季》廣泛引發大陸民眾對台灣的好感，說明兩岸可以攜手用短視頻等新型網路媒介，推動中華現代文化「出海」，增加台灣人對中華文化復興的參與感與成就感。

兩岸訊息傳播新典範

短視頻定點投放容易產生「同溫層」，卻是「去中心」的反權威傳播邏輯，新世代網民的識讀能力未必下降，反而會更謹慎地選擇自己信任的內容、更加批判地看待將信將疑的內容，一旦選擇相信就會深信不疑。然而，大陸與台灣社會溝通時，往往習慣於自上而下、宏大歷史敘事與家國情懷，以及政治導向的宣傳思維，這在去中心化的傳播邏輯面前，恐怕會踢到鐵板。

如何順應扁平化的兩岸訊息傳播新典範，讓每一個台灣民眾尤其是年輕人對大陸產生信任和好感，不再懷疑、恐懼或仇恨，短視頻時代給大陸機遇，但也存在「水能載舟、亦能覆舟」的挑戰。