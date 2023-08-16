大陸文旅部8月10日公布疫後出境遊第三波開放名單，日本、韓國、美國、英國在列，台灣仍然沒有列入，國內觀光業界滿心期待的陸客來台再次落空。民進黨政府表示，陸客來台需雙方先行對等協商後同步開放，但未獲陸方善意回應，行政院長陳建仁、總統府發言人則提出優先恢復旅居海外陸客來台。等了大半年，陸客還沒來，問題出在哪？

爭取百萬陸客 台灣先行

若單純從時間點來分析，在中國與美國及其盟友關係持續緊張的背景下，大陸文旅部的第三波開放出境遊名單納入歐美、日韓，政治意義不言而喻：北京並不尋求與世界脫鉤、敵對，對民眾赴海外觀光消費樂觀其成。不過，此次文旅部發布名單的時間點，剛好撞上副總統賴清德出訪，或許北京會有所顧慮，反制賴清德訪美應端出反傾銷調查、軍演等「大棒」，而非開放陸客赴台的「糖果」。

但兩岸觀光雙向開放的卡關點，顯然不能簡單解釋為「避開賴清德訪美」。背後的深層原因，還是在於兩岸官方「王不見王」。例如7月台北國際旅展，大陸曾有意派旅遊主管部門官員率團，但蔡政府否決入境申請，只放行無官方背景的大陸旅遊業者，連送上門的兩岸溝通都拒絕。再如8月合肥兩岸旅商大會，原本我旅遊業者期盼蔡政府官員參加，結果事與願違。

如果從大陸7月有意派旅遊官員來台、8月舉辦會議為蔡政府官員「虛位以待」的動作來看，似乎顯示北京並不排斥雙方觀光事務官員，透過互訪、參會等非正式管道溝通的意願。眾所周知，大陸堅持九二共識作為談判基礎，蔡政府堅持不預設前提的小兩會協商，顯然踢到鐵板。如果各讓一步，台灣先單方面恢復陸客來台申請，陸方再順勢宣布恢復陸客赴台，或許還能比照「小三通」恢復，但在蔡政府要求的對等協商、同步開放模式下，依舊無解。

年初交通部長王國材喊出「爭取百萬陸客」，善意姿態放諸蔡政府7年來實屬罕見，一度給人看到兩岸春暖花開的曙光。然而，等到現在陸客還是沒影，政府只能拋出「海外陸客優先」給自己找台階下。可別忘了，如果政府真的有意先行開放第三地陸客來台，本不涉及任何兩岸協商或溝通事宜，完全由蔡政府單方面就可拍板和落實，這些動作為何不早做？非要等到現在才勉強擠牙膏？更何況，在「小三通」有序恢復之基礎上，若恢復陸客來金馬觀光、暫緩中轉來台，政府也完全有能力把握風險，為何這也不做？

有助兩岸和平 為民謀福

面對觀光業者的怒火，陳建仁安撫式回應：今年已有340萬國際觀光客來台，很有信心達到600萬人目標。陳揆的說法看起來沒問題，但任何問題都是透過比較才暴露出來。根據星港官方統計數據，新加坡上半年入境遊客達到628萬人次，香港更達到了驚人的1288萬人次，相對而言，台灣疫後觀光成績簡直是劣等生，政府怎麼好意思拿600萬目標來自豪？

再比較台港的觀光成績，得益於北京2月時恢復開放大陸團客赴港，上半年香港遊客有78%來自大陸，這部分恰恰是台灣觀光業者「看得到、吃不到」的巨大商機。即使扣除赴港陸客數量後，上半年赴港國際旅客277萬人次也多於來台國際旅客264萬人次。台灣一些媒體天天唱衰香港因港版國安法而失去國際吸引力、國際社會更關心和支持台灣，到頭來民進黨政府治下的台灣觀光政績連香港都不如，實在不明白政府在開放陸客來台事宜上，為何還是一副高高在上的姿態？

開放觀光有利民生，更有助兩岸和平。想當初，蔡總統啟程赴美會見麥卡錫時，台灣民眾曾焦慮大陸是否繼續發動「懲台軍演」，不料北京大方邀請前總統馬英九登陸，在大陸民間掀起旋風，台灣民心為之扭轉。同理，假若大陸在賴清德出訪前宣布恢復陸客赴台，壓力轉移到了蔡政府一邊，賴清德在美國言行根本不會有人關心。因此，兩岸應秉持務實、靈活之原則，拋開面子之爭的權謀和鬥氣，盡速開放雙向觀光，為人民謀福祉，也為和平延續希望。