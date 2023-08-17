一部以唐朝為背景，長安為舞台，當時文人墨客生平為內容的一部「史+詩」國漫-《長安三萬里》。透過文化與科技的結合，讓我們再度為中華文化而自豪、而感動。

曾經，唐詩三百首是一場夢魘，死背硬記的文化壓力。但當離鄉後，床前明月光，低頭思故鄉，因離鄉而有了相同感觸；大學後，大鵬賦落在心裡了；工作後，只為浮雲能蔽日，也能理解李白了。走過騷客們的路，大地上的路或人生旅途上的，鳳去台空江自流，是如何對時間流逝的感慨；輕舟已過萬重山的釋然；莫使金樽空對月的行樂；也就突然與詩人們神往千年。

透過以高適的講述，刻畫了謫仙人李白的一生與形象。在最繁華的年代，匯聚最有才華的一群人，共同見證歷史齒輪的轉動；他們都有著因個性造成的個人的擰巴，卻也留下了千年的形象。整體跳脫以往單一主角的人物成長跟拍式紀錄，透過自述與側面描寫，讓整體視角更加豐富，人物也更加豐滿。透過高適的成長與回憶，帶出與李白的相遇、相識、相知、相惜但卻也不相容的人生進程。而時代背景或是個人小我，這些都成了詩詞的創作背景，造就了唐朝熠熠生輝的文化大觀園。

整部動人之處在於它的真實，個性描繪的真實、場景還原的真實；勝人之處在於它的精美，每一幀動畫的精美、中式美學的精美、李白仙人夢的精美，足見國產動漫在這幾年的大幅成長。長安三萬里，用我們喜聞樂見的方式，喚起我們對於文化的自豪與重新認識。（Miguel/現居南京）

（本文來源：【兩岸青年】公眾號）