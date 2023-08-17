在中國山西省臨汾市吉縣的人祖山，有一座紀念國軍第六十六師第二零六旅的紀念碑，講述了國軍在山西吉縣人祖山對日作戰的歷史，可歌可泣之碑文，堪稱晉綏之血、國軍之花。

國軍第六十六師，為晉綏軍體系，1931年1月編為東北邊防軍第三師，同年6月編為第六十六師。對日抗戰爆發後，參加太原會戰。1939年7月隸屬暫編第一軍。第二零六旅與第二零四旅、獨立第八旅於1939年7月組成第八十三軍，參加同年冬季攻勢作戰。1940年10月，第六十六師隸屬第二戰區長官部。1941年1月隸屬第八十三軍，作戰及整訓於晉西、陝西地區。

1938年春，日軍進攻第二戰區司令部所在地吉縣。為保證司令部後撤，國軍第六十六師第二零六旅官兵進行阻擊。兩晝夜後，該旅126人陣亡。日軍也宣告撤退。為追念陣亡官兵，該部在吉縣修建紀念碑亭。碑亭正面對聯為「養天地正氣，法古今完人」。橫批為「成仁」。碑亭背面對聯為「樹國家獨立基礎，建民族自由精神」。橫批為「取義」。紀念碑頂部鐫刻「烈士碑」3字，兩側有青天白日滿地紅國旗及青天白日之中國國民黨黨旗圖案。連長王紀勛碑為第四三一團第二營營長張宏所立。碑之正面額書為「國魂」，碑文為「陸軍步兵上尉王君紀勛之墓」；碑之背面額書為「民族之光」，碑文記述王紀勛事略。

烈士碑碑記全文如下：

我中華民國正向民族復興、國家建設的途徑邁進的時候，則招受了強盜的日本帝國主義的嫉視，認為中國復興是其大陸政策的致命傷，所以他遂決然的始以盧溝橋事變，相繼以武力強佔我們天津、北平，意在用武力的威嚇壓服我國，但這時我全國人民已堅決不屈，日寇是封豕長蛇慾壑難填的同時，並覺悟了我國犧牲已到最後關頭，因之同仇敵愾的情緒則如翻江倒海似的擴展起來，於是上年7月7日那一天開始了全民的抗戰。本年3月間，日本南掠潼洛，西窺長安，以期威脅我大武漢的計畫，遂用了巨量精銳部隊，想肅清我晉西一帶國軍，本旅乃於18日與日寇步騎炮聯合的5千餘眾在人祖山一帶展開兩晝夜的血戰，日寇炮火猛烈，近所罕見。我官兵勇敢殺敵，犧牲悲壯，真是動天地而泣鬼神。尤以連長王紀勛、牛保國、王懷恩、路憲文等4員忠勇殉國的精神，益足以昭示萬古。是役我官兵雖有偉大的犧牲，則日寇的傷亡實較我為巨。茲以國難方殷，正需要國人偉大力量完成這抗戰建國的使命，將是役殉國諸先烈的芳名列諸貞瑉，用彰忠烈，並示後人知所矜式，以資奮耳，是為誌。

陸軍第六十六師第二百零六旅旅長孫福麟

團長常存德 劉效曾 朱大純及全旅官兵建立

代理軍法處處長靳一鵬撰書

中華民國27年10月10日

另有該部陸軍連長王紀勛之墓，其碑記曰：

陸軍步兵上尉王君紀勛之墓

本營第五連連長王紀勛，山西省大同縣貴仁村人。原名柱國，紀勛其別號也。民國19年畢業於太原北方軍官學校三期騎科，歷充排長、營附，性沉默，識見超群。本年3月19日在吉縣人祖山之戰役，敵人以優勢之兵力向該連陣地猛攻。該連長以少禦眾，敵未得逞。雖傷亡過半，仍拼苦撐一夜之久，不幸黎明彈中要害，即時殉國。享年28歲。記之於石，以慰忠魂。

第四百三十一團第二營營長張宏立

1949年後，人祖山紀念碑遭到破壞，紀念亭被毀，殘碑散落。國軍的這段歷史，後來在當地的開發建設中，透過原碑被發現。值得一提的是參與該次作戰的國軍第206旅旅長孫福麟的個人際遇。據中國大陸河北人民出版社2005年出版的《滄州名人傳》記載，孫本人出身貧農家庭，但自幼酷愛軍旅。先後在北洋直系、國民軍、晉綏軍中任職。抗戰勝利後，當國民政府尚與毛澤東及中共在重慶進行談判時，國軍與共軍爆發長治、上黨戰役，孫亦參與其中。國共戰爭時期，孫部參與守衛太原；太原城破，孫本人被俘，參加教導團學習，後被釋放，回鄉務農。務農期間，養鴨放羊，並且深刻學習《毛澤東選集》，留下學習《毛選》的筆記和註解；晚年更開設理髮店，服務極佳，頗受鄉里歡迎。1966年文革爆發後不久，孫福麟過世，終年67歲。

碑滄桑，人亦滄桑。但晉綏之血、國軍之花的英烈浩氣永存；他們以國家興亡為己任、置個人生死於度外的犧牲精神永存；這就是國家、責任、榮譽的體現；這就是不貪財、不怕死、愛國家、愛百姓的寫照；這就是永遠值得我們銘記的光榮之名：國民革命軍。

（作者為香港城市大學哲學博士）