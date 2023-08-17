立法院在5月三讀通過經濟部組織法修正案，其中「中小企業處」升格成為「中小及新創企業署」，後續料將在中小企業發展條例中納入「新創企業專章」，顯示政府對新創企業的重視，已從過往採「亞洲矽谷」這類政策套案，升級至持續性及常態性的法定責任，未來應會對台灣新創企業的發展，特別是創造新動能及新就業機會產生關鍵影響。只是，在「新創企業專章」研擬前，讓我們先審慎檢視台灣近年的新創政策作法。

過去十餘年來，政府推動新創企業不遺餘力，之前有「青年創業專案」、「創新創業激勵方案」，近年則有「亞洲矽谷-精進新創發展環境」、「林口新創園」等套案。從台灣的基本新創環境來看，依全球創業觀察（GEM）網站上公布的歷年專家調查資料，可知台灣在「政府計畫」及「政府的支持及政策」兩面向得分，已從2013年的2.7及2.8分，進步到2022年的6.5分左右，而且排名從近30名，晉升到全球第一，並成為GEM年會時的新聞稿重點。

不過，如果直接關注新創所展現的績效與數量、資金挹注情形，台灣的表現就沒有那麼突出了。就以國際間經常用來凸顯各國新創成績的「獨角獸數量」來看，按www.statista.com統計到2022年底的資料，台灣並沒有獨角獸上榜，遜於荷蘭、瑞士及澳洲等國。或許是在國際市場表現突出的台灣業者，如Appier、91app、Gogoro及完美移動等，都已在2022年10月之前掛牌。

再從中小企業發展的角度看，按過去20餘年來「中小企業白皮書」所列統計，中小企業對台灣的出口貢獻從2001年開始，幾乎就呈現持續下降的趨勢。當然，這麼長的時間，也許有不少中小企業茁壯為大型企業，加上電子零組件及資通訊業者的規模快速成長，因此排擠並淡化了中小企業的出口貢獻。但相對也概略呈現同期間新創企業對出口的貢獻，未能有效補充。

第三，觀察「2022年中小企業白皮書」所列統計，北部地區約有全台半數的中小企業(占46.34％)，中部及南部則各約占四分之一，其餘才分布在東部及離島。而從「新創圓夢網」所列創育機構資料，北部占超過6成，且更多是聚集在六都。更重要的是，最近幾年的「亞洲矽谷」重點政策開闢「林口新創園」及「亞灣新創園」，大量吸引資源，特別是各種民間業者投入設立「加速器」，並聚集在這兩個園區。然而這些新設的加速器是否實質經營加速新創發展，則未見相關機制檢視其成效。

推動新創企業發展，從經濟發展角度看，大致可分成兩種目標，其一是希望能引導新創跟上新興科技典範，快速進入國際市場，帶動台灣新興產業發展，這應是各國重視「獨角獸」的原因，畢竟在數位科技典範下，新營運模式可以很快在全球擴大新市場，為母國創造顯著就業。其二則是希望能持續激勵在地新創出現，除讓年輕人有更大的發揮空間，以新技術應用創造新價值外，也可以對既有在地業者及產業結構帶來競爭，激發整體進步的動能，甚至提升出口競爭力，同時也可平衡台灣區域產業發展。

按這兩目標檢視以上所列過去五年新創政策，及所帶動的新創績效，政府顯然有必要以更開放、國際化的角度，尋求更精進的新創政策思維與作法，特別是如何讓政策更有發揮，讓經費投入更有效率。

首先可參考經濟合作暨發展組織（OECD）及世銀等歸納跨國經驗後的成功創業政策原則。如OECD即提出新創政策應廣泛普及地提供新創支援，但應聚焦風險投資在具成長潛力的族群，避免聚焦在特定地區；創業政策的投入，應避免投在無法引導新創真正改變行為的方向上；創業政策的投入，必須同時設計觀測機制以蒐集資料，作為後續檢視與持續精進政策套案效率及有效性等等幾個原則。利用這幾個原則，檢視近年台灣南北兩個新創園引導大量加速器成立的作法，大致可了解到與跨國成功經驗的差異。

另外，也可標竿學習國際成功的創業政策作法經驗。例如歐盟所支持的夥伴計畫Eureka，為常態性提高歐盟各國新創生態系互動的平台，它以協助所輔導業者獲得資金比重，及協助所輔導業者進入新市場的比重為目標，亦即Eureka重視的輔導效率及有效性。而不是像台灣相關計畫著重在輔導家數、募資金額、協助取得訂單金額等。

政府多年來在新創政策上的努力，確實有助於提升新創基礎發展環境，但仍不足以促成台灣經濟發展的轉變。這需要從推動新創發展的目標著手，例如期待新創帶動經濟發展、就業，就應聚焦在新創規模化後的成績；期待新創促進區域產業競爭力，則應關注各地新創出現動能等。依不同目標，參考國際成功創業政策原則與經驗，客觀評估這幾年來的新創政策，然後再將評估結果，反映在新創企業專章，才能奠定台灣下階段的新創發展基礎。