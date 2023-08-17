惺惺相惜！

陳水扁家境清寒，父佃農，當年是三級貧戶。但陳水扁十分優秀，台大法律系畢業，律師及格。1979年加入美麗島事件辯護律師團，開始投身政壇。此後當選台北市議員、立法委員、台北市長，並連任兩屆總統，是一位光宗耀祖的男子漢。可惜在第二任總統後期，禁不起金錢的誘惑，貪污判刑入獄，人生一下子跌入谷底。

類似的例子，世界上不勝枚舉，雖然丟人現眼，對不起國家人民，對不起祖宗，更對不起自己的一生奮鬥。但如果能夠懺悔認錯，並非不能獲得社會諒解，人生前途仍會是一片光亮。

我對陳水扁印象不差，陳水扁對我印象似乎也不錯。我在擔任經濟部政務次長時，有感當時社會亂象，曾辭政務次長職。陳水扁時任立法委員，有天在立法院議場，他走到我們官員備詢的座位，對我說：我們是「惺惺相惜」。

陳水扁坐牢時，監察院有調查案，要詢問他。我寫了封信，託調查監委給他。這封信主要是勉勵他，不要氣餒，只要誠懇向人民致歉，以他的能力，東山再起，即使再選總統亦非無望。有句話說：君子也有過去，小人也有未來。

在信中，我主要在以聖經上，神所重用的僕人大衛王犯錯悔改，神雖重重的懲罰了他，但仍給他絕佳機會，留名千古。

大衛王姦人妻殺人夫

聖經舊約撒母耳記下，詳細記載了這段經過。大衛王是神極為欣賞及重用的君王，但卻做了天大的，傷天害理，不可原諒的醜事。話說，有天早晨，大衛在王宮陽台上散步，見遠處有一婦人在陽台上沐浴，十分漂亮。大衛差人打聽，那婦人是誰？回答說是大衛三十勇士之一的烏利亞的妻子拔示巴。大衛差人將婦人接來，並與她同房。

不多久拔示巴告訴大衛她懷孕了。大衛開始緊張，乃派人將烏利亞從前線調回來，親自接見勉勵，並送禮物，讓他回家。目的是，烏利亞回家，應該會與妻子同房，這樣大衛就無憂拔示巴懷孕生子之事，因為當時並無驗DNA的技術。

但是烏利亞是一位了不起的軍人，他並未回家與妻子同房，而是住在大衛的軍營裡。他說其他同伴都如此辛苦，我怎好回家享受家庭溫暖，與妻子同寢呢？

大衛見計不得逞，乃又做了更罪大惡極的決定。他命手下將軍，將烏利亞派到陣前最險惡之地，與敵人交戰。大衛並告訴手下將軍，在烏利亞與敵人交戰時，你們要後退，讓烏利亞孤軍戰死。烏利亞之後果真戰死，大衛乃接拔示巴至宮中，當自己妻子。

神對大衛王的懲罰

神對此事極為饒恕，神對大衛說：你在暗中行這事，我卻要在以色列眾人面前，日光之下報應你！大衛與拔示巴生的第一個兒子，因神的懲罰而死亡，大衛極憂傷。他仍全心向神認罪悔改，大衛向神禱告說，我知道我的過犯，我的罪常在我面前，求祢救我脫離流人血的罪，憂傷痛悔的心，祢必不輕看。神最後不僅原諒大衛的罪，而且賜福給他。

大衛與拔示巴所生的第二個兒子，就是赫赫有名的所羅門王，所羅門王極有智慧，曾被稱為是最有智慧的君王。所以人無論犯了如何傷天害理的罪，只要痛心悔改，上天仍是會給他機會，重新做人的。

當時我寫這封信給陳水扁，是希望他能徹底認罪悔改，告訴台灣人民，我錯了，我願意坐牢以謝國人。倘如此，大家一定會認為陳水扁是條漢子。將來東山再起，並非沒有機會，更重要的是，自己的後半生及子孫，人前人後，都抬得起頭。

悔改的心，必蒙神喜悅

但我這般苦心，並未生效。陳水扁後來的一切作為，包括違法亂紀的保外就醫，都在台灣生起諸多負面效應。但我要告訴阿扁兄，認罪悔改，永不嫌晚。佛教說。放下屠刀立地成佛。基督教說，信仰上帝，認罪悔改，罪必蒙赦，將來仍可天堂永生。

人犯了罪，尤其犯了眾人皆曰可恥的罪，而向世人懺悔，的確是不容易的事；但是正由於是不容易的事，你做了，反而令人欽佩。現在台灣作姦犯科的事實在太多，政府民間、大官小官，不約而同，一起惡幹，實在令人難過。一個純樸的台灣，怎麼會走上這樣不堪卒睹的境地呢？

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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