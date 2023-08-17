陸委會發布第2季「中國大陸情勢報告」，指稱北京將伺機介選。2019年9月首見於國安會工作報告的「介選」一詞，沉寂4年，再現江湖。

北京究竟有沒有介入台灣選舉？陸委會列舉的「證據」是中共近期「對台工作會議」中，重申習思想與「總體方略」，部署「五個要」為今年對台工作重點，以掌握兩岸關係主導權和主動權。包括一國兩制、九二共識在內的「五要」，本就是北京行之多年的對台主張，怎會搖身一變成了「介選」的證據呢？按此邏輯，北京豈不是時時介選台灣？台灣一舉一動豈不是長期在中共介選陰影下？

陸委會指控中共片面恢復台灣旅行團赴陸旅遊，開放大陸團客赴78國旅遊卻排除台灣，企圖「施壓」我政府解除台灣團客赴陸禁令。鬧了半天，台灣至今沒有解除團客赴陸旅遊的禁令！那怎能怪對岸不開放團客來台旅遊呢？民進黨口口聲聲要求對等尊嚴，團客赴陸，大陸開綠燈，台灣不解禁，如何對等？何來尊嚴？這事，也能成介選證據？如此「介選」，豈不是自作孽？

大陸對台介選，那美國呢？美國強逼台積電赴美設廠，鼓吹台灣烏克蘭化，大量軍售台灣過時且不合戰略需求的武器裝備，算不算介選？AIT主席羅森伯格飛到台灣，「面試」三黨準候選人，是不是赤裸裸的「介選」？《金融時報》報導美方關切賴清德的「白宮說」，賴清德匆忙自清，不也是介選？

冷眼看大選。一向堅稱自己是「務實台獨工作者」的賴清德，捨棄「台獨金孫」之名，改稱自己是「政治金童」；接受外媒訪問，宣稱沒有台獨路徑，當選總統後也不會更改國號。還說，願意和習近平吃飯，不想成為敵人可以做朋友云云。不知道這是不是北京介選的成果？這樣的介選，若能換來台海和平穩定，換來中華民國繁榮安康，我們是不是應該熱烈歡迎？

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