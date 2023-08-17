就在我副總統賴清德訪團於8月14日早上抵達巴拉圭，15日將參加巴拉圭總統當選人貝尼亞就職典禮。美中台三方看似，針對賴清德過境行徑，都刻意保持低調與平和之際，共軍運8電偵機8月16日由台灣防空識別區西南，往南南西邊緣，向南朝南海，美澳菲兩棲登陸演習海空域活動，推斷偵蒐前者軍事電子參數。

我國內媒體指稱，共軍於12至14日在浙江舟山東南海空域進行軍事演習後，美軍罕見3架B-52轟炸機，14日深夜由關島美軍基地起飛，經過巴士海峽南端通過，往大陸東南沿海後折返，引發大陸空軍前往驅離。此舉令人疑竇，究係為何？

首先，爬梳近日澳大利亞海軍於8月14日「堪培拉號」兩棲攻擊艦前往南海，與美菲舉行代號「海浪」聯合兩棲演習。演習地點位於菲律賓西部的巴拉望島、北部呂宋島的三描禮士省和打拉省等地。據信，前述美澳菲聯演時機與菲律賓老舊登陸艦惡意擱淺南沙仁愛礁24年、近期菲律賓無意將登陸艦拖走，引發中國大陸捍衛南海領土主權有關。

其次，我國防部於8月15至16日稱，13至14日有共軍殲-10戰機2架，在接近福建與廣東交界處之台灣西南國際空域；另殲-16D電子戰機2架，在台灣防空識別區西南邊緣進入往北，往福建與廣東交界處進入返回。14至15日有殲-16戰機2架，從台灣防空識別區西南往東南至防空識別區南南西邊緣出境後折返，回進入處進大陸。

從美軍3架B-52機群在共機前述活動時程與範圍，可見共機現蹤時機，係為驅離美轟炸機群。

最後，由於據外媒報導，此次美澳菲等三國總計有2000多人參加演習，其中菲律賓700多人、美國約120人，澳大利亞1200人。演習重點模擬對敵方控制區進行空中突擊與兩棲登陸等科目演練持續至31日，將引發共軍東部戰區與南部戰區海空軍兵力高度警戒，屆時共軍戰備警巡任務將擴及至菲律賓海、巴士海峽至大陸東南一線海空域，共艦也將在巴士海峽進出口處提升部署。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※