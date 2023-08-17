美國夏威夷毛伊島（Maui，茂宜島）遭山火、乾旱、颶風朵拉複合式天災襲擊，造成島上巨大的破壞和傷亡，摧毀了歷史悠久的拉海納鎮（Lahaina），景象猶如世界末日般駭人。不禁令人懷疑，夏威夷6萬駐軍，為何不救老百姓出險？

毛伊島是觀光勝地卻禁不起野火摧殘，美國夏威夷百年來最慘大災，截至目前為止罹難人數逾百、上千人失蹤，許多逃難不及者只能跳海避災，任憑在海上載沉載浮，有老百姓向媒體說「完全沒有接到政府任何預警」，然而，即使如此難道事發後夏威夷的美軍基地可以無動於衷，6萬美軍機艦成群，何以束手？

根據媒體報導，美國總統拜登週末照樣回家鄉德拉瓦州的海濱別墅度假，引來共和黨批評「冷血！」，迫不得已允諾將盡快前往勘災……。毛伊島居民孤立無援，拜登、美軍的人道精神在哪裡？

如果拜登政府、6萬美軍連近在咫尺的毛伊島遇災都沒啟動救援機制，為什麼蔡政府和台灣人民會相信「台灣有事」，遠在萬里之遙的美軍願意馳援來救？兩岸安危，賴清德不能「疑美論」的基礎又在哪裡呢？

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