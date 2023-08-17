賴清德副總統以特使身分，前往巴拉圭出席新任總統貝尼亞的就職典禮。去程在紐約過境，回程至舊金山過境。

由於賴清德已正式獲民進黨提名參加明年總統大選，此次過境美國不但受到國內各界的高度關注，也因為曾經自稱是「務實的台獨工作者」，日前又發出「台灣總統走進白宮」之言，使中共神經緊繃，高調抨擊，連帶迫使美國嚴陣以待。

賴清德在美國過境時，美方的行事十分低調。外界多認為美方如此安排，是「疑賴」的表現。其實美國對於賴清德的思維以及未來可能的作為瞭若指掌若指掌。斷定賴清德不敢有實質的台獨舉動。美方低調安排賴清德過境的用意並不是刻意貶抑賴清德，而是基於雙重考量。

美方低調，顯然是為了避免過度刺激中共。但最重要的是，美方用具體行動告訴賴清德及民進黨政府，台美關係只是美中關係中的一環，美國不會為了台美關係而影響美中關係，更不會為了台灣而與中共交惡。

對美國而言，美中關係是重中之重。尤其是此時此際拜登試圖爭取連任，除了內政問題，必須在外交上有所表現。因此緩和美中關係，順利促成本年11月APEC峰會時，舉行場外「拜習會」成為當務之急。除此之外，美國的確有諸多重要議題需要與中共協商，包括俄烏戰爭、美國債務、氣候變遷、台海安全等等。國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使凱瑞先後前往北京，並邀請王毅訪美，在在顯示美國急於與中共建立共識。

民進黨政府強調美國宣稱台美關係堅若磐石。美方此言固然表示美國堅定支持台灣，另一方面，也未嘗不是提醒民進黨政府，在一中政策的框架下，不要妄想移走或跨越磐石。在美國積極與中共謀和之際，任何人都不可以擾亂美國既定的戰略目標。

宏都拉斯總統卡蕬楚在2021年11月總統大選前曾揚言，倘若勝選將與中共建交。當時美國立即派遣國務院及國際開發總署高層官員親赴宏國勸阻。但是本年3月，卡蕬楚指派外長與中共磋商建交事宜時，美國雖曾勸阻卻沒有成功。很可能是在當前的氛圍下，不願為了台灣而觸怒中共。

美國在處理台美關係及美中關係時，清楚地表現出，美國外交工作的首要目標是維護美國國家利益。當台美關係與美中關係發生扞格時，台美關係變得無足輕重。蔡總統執政後，民進黨政府宣稱台美關係是史上最好的時期。民進黨政府如此自吹自擂之言，也因為賴清德此次過境美國而不攻自破。

不過外交行為也要為自己預留後路。美國此次為了安撫中共低調接待賴清德，必然事先與賴清德取得共識。因為萬一賴清德明年獲選，往後4年美國必須與賴清德交往。美國此時不會愚蠢地與賴清德種下心結。美國根據國際現實，給賴清德上了一堂外交課。賴清德與民進黨是否受教，還有待觀察。

（作者為退休大使）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※