基隆捷運地方分攤額有解方？行政院副院長鄭文燦昨提出「成立開發基金」和「增加補助、減少項目」兩解方。據說，納入土地開發效益的收入後，基隆市政府分攤金額將從53億大降為17億，分九年編列，基隆市每年只需籌措2億元。基隆市長謝國樑稱感受到行政院給基隆的善意。

鄭文燦此計，可謂買空賣空，左口袋搬到右口袋，集政治詐騙之大成！謝國樑居然可以欺之以方，選擇相信鄭文燦的鬼扯？

請問：基捷成立開發基金，基金從何而來？

按民進黨推動前瞻計畫、光電風電、非核家園、治水計畫乃至於對美軍購的「前科」，一切經費預算，全靠舉債。估計，所謂基捷開發基金，基金來源應該也是向銀行借錢，舉債成立，買空賣空，還拿來向地方政府賣乖。

既然是向銀行舉債，與其由中央出面舉債，何不由基隆市政府直接向銀行借款成立開發基金？何況，民進黨政府財政紀律欠佳，貪污自肥，前科累累，屆時開發基金虧空，鄭文燦都可能因桃園弊案，鋃鐺入獄，屆時，誰來負責？

鄭文燦說，納入土地開發效益後，地方分攤款大減。這又是一左口袋換右口袋的障眼法。土地開發收益若是歸屬地方，何勞中央費心？如果土地係屬國有，土地開發收益屬中央所有，那麼，中央一開始說清楚、講明白，也就無需地方分攤高額的自籌款了！

基捷總經費預算697億，根據前瞻建設、新竹和屏東棒球場改建的前例，民進黨規劃的重大建設都有浮報經費預算、圖利「綠友友」集團的重大嫌疑。因此，懲前毖後，我們建議北北基政府應邀集民間企業和國外軌道工程集團，合組基捷公司，運用公司合夥（PPP）概念來推動基捷，完整大台北地區捷運網絡。估計，PPP興建基捷，經費更省，效率更高！

鄭文燦說，基捷預期2032年，搞不好，2024民進黨就下台一鞠躬了，2032年，哪裡還輪得到民進黨繼續嚎洨？

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