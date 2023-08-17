大選將近，各路候選人摩拳擦掌，個個躍躍欲試，全都奔赴任何可能有選票的地方。台灣民間宗教盛行，凡有廟會、慶典、神明出巡，都是地方盛事，也必然人潮擁擠。人多的地方，就是有選票的地方，有哪一個候選人不會去參加，一來表示對地方的親近，二來也好趁機接近各路人馬，以拓展可能的票源。

不可諱言地，地方派系的要角、宮廟的主事者，的確是有若干與黑道掛鉤，或是擁有黑道背景的，在慶典中當然也不會缺席。即此，同樣的場合，當然是黑白兩道共聚，而且各政黨人士，不分藍綠白，相互廝見，客氣招呼，甚至握手寒暄、合影留念，也都是人情禮儀之常，沒有什麼可以大驚小怪的。

柯文哲這幾日另有行程，並未見諸報章，好事者就喧騰說其「神隱」，已令人覺得不可思議，然後發現他竟然出席了嘉義縣東石鄉龍港村的平安宴，與邀宴的主人林水樹「同框」拍了個祭拜的照片，就開始大加渲染成跟「牛鬼蛇神」「密會」。柯文哲向證嚴法師請益，為了尊重出家人，不願大張旗鼓，說是「密會」，勉強也說得通，但是證嚴法師德高望重，又豈會是「牛鬼蛇神」？林水樹雖有江湖背景，過去是有名的「大哥」，但卻是東石鄉的東道主，柯文哲在公開的場合，怎可能刻意去迴避，不盡一點人客的儀節？但卻被詆毀成「密會」。

如果此說能夠成立，那以後凡是家中親友，甚至鄰居有過作姦犯科記錄的人，以後都一定要拒絕往來了嗎？「皇帝都有草鞋親」，各黨派的候選人就非得如此矯情，將其人拒之於門外嗎？蔡英文、賴清德都是最喜歡跑寺廟的人，網路上隨便蒐一蒐，都可以找得到基於儀節，不能避免「同框」的照片，是否也該大聲批判他們「葷素不忌，黑白不分」？

俗話說，「浪子回頭金不換」，社會上對「改過自新」的人，都應該心存善念，雖有前科，但既已服刑完畢，就應該等於能夠「補過」，這也是我們對「更生人」應有的正確態度。所謂「黑道」，該著重的是「現在進行式」，如有確證，立即繩之以法，以懲效尤、以資警惕，至於「過去式」，則理當不予追究，最多限制其參與某些職位而已。

林水樹究竟目前是不是「現在進行式」的黑道份子，必須由警方調查，但僅僅以其「過去」為由，就一概視之為「牛鬼蛇神」，顯然是阻塞人自新之路的。過去，我曾發文為黃承國叫屈，如今，也同樣為林水樹抱不平。

事實上，「黑道」作姦犯科，專為攫取利益，固然可惡，但實質思考，世間不具黑道惡名，但所行所為，無非就是以攫利為主，一些為爭取廣告預算、獲得政府標案，因而擁護特定政黨的媒體、網軍、名嘴、網紅，乃至於以人民的稅收，縱容、豢養這群人，甚至用威逼、恐嚇手段對付異議聲音，以抹黑、抹紅栽贓於人，以鞏固自家政權，為一己謀利的政府，恐怕才是比「黑道」更可惡的。

（作者為退休大學教授，台灣新故鄉智庫協會研究員）

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