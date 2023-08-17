近日新竹市長高虹安因立委助理酬金、加班費虛報等問題遭北檢起訴，她的前辦公室主任黃女的證詞是造成本次起訴關鍵。但黃女也曾擔任過現任勞動部政務次長李俊俋的國會助理，黃女也多次表示幫李俊俋與高虹安的作帳方法是相同的，故在2023年4月15日，筆者也到北檢按鈴控告李俊邑貪汙。但綠色就是最好的保護色，至今北檢沒有任何偵辦的動作！就連李俊邑本人也表示未曾接到任何調查單位的傳訊，北檢是否選擇性辦案？也請北檢務必說清楚。

2016年蔡英文上台後的第一件大事，就是敲鑼打鼓召開司法改革國是會議，蔡英文親自擔任召集人，要塑造公正專業的司法制度.如今8年過去了，司法問題依舊存在，今日檢調快速法辦在野黨市長，卻持續放縱執政黨高官，如此選擇性辦案令人深感不恥，更讓全民對台灣司法失去信心。

司馬遷《張釋之執法》曾言：「一傾而天下用法皆為輕重，民安所措其手足？」法令是政府與人民共同遵守，政府施政應依照其自身所制定的法律來執行。但今日蔡政府早就忘了政府的法律執行要追求穩定性與一致性，擺明遇到綠色人物就轉彎。

蔡英文高喊的司法改革，竟然改成這副樣子，不知是蔡英文真作秀假改革，還是司法單位假改革真作秀。

這也讓我們深刻的瞭解到，司法改革是一條漫長的道路，當正義的天秤失控之時，終將喚醒民眾的怒吼，更是敲響了對蔡政府不滿的聲浪。（作者為民眾黨中央委員）

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