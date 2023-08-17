賴清德過境紐約對僑胞發表演講，強調「台灣安全，世界就安全；台海和平，世界就和平」，把台灣安全與世界安全掛鉤，凸顯台灣安全的重要。國家安全至關重大，但由他所發表的談話可以理解，他尋求台海安全的策略並非放棄台獨，而是積極備戰，企圖用嚇阻戰爭方式抗拒大陸和統目標，這不是「和平保台」，而是「戰爭保台」，台灣不會因而更安全。

不棄獨不可能有和平

賴清德為獲取美國信任，一再修正「務實台獨工作者」的意涵，並強調「和平保台」。他說要「和平保台」，卻主張以備戰嚇阻大陸攻台，說「一中」只會帶來戰爭，堅持蔡英文「兩岸互不隸屬」的論調，這些都是「戰爭保台」的想法，達不到「和平保台」的目的。

成為民進黨側翼的遠景基金會，不斷與日本政客聯手宣揚「戰爭論」，想把日本拉進台海戰場。稍早跟日本戰略論壇合辦台海兵棋推演，認定台日缺少戰時溝通機制，主張強化雙方共同抗中意志。日前更邀請日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎來台宣揚「嚇阻論」，企圖把台日關係一起放進絞肉機，讓台灣變成日本軍國主義的炮灰。

麻生太郎在台的演說，針對台海安全形勢表示，維護和平不能光說不練，俄烏戰爭經驗顯示，以武力片面改變現狀的事件，也可能在印太地區發生，避免戰爭之道在建立嚇阻。麻生太郎認為嚇阻能力由三個部分所組成，包括：一、要有實際軍備的嚇阻能力；二、要有執行力，亦即人民認同的動武意志；第三點，最關鍵的是要把有嚇阻能力的事實，讓對手充分了解。他還表示「對日本而言，確保印太地區的和平與穩定，是攸關生死存亡的課題」。因此，麻生再三強調「台灣、日本、美國必須覺醒，發揮強大嚇阻能力」，要向大陸傳達出「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

麻生的「嚇阻論」不是軍國主義的化身，又是什麼？不惜動武抗中的意志，不只違反日本的和平憲法，也背離賴清德和平保台的路線，蔡英文的四個堅持，也沒有要和大陸動武的想法，遠景基金會卻拿國家預算，邀請日本右翼政客來台宣揚軍國主義，是跟賴清德唱雙簧嗎？

不該邀麻生倡議戰爭

民進黨人根深柢固相信，不反中就沒有選票，從1996年台灣首次直選總統以來，「戰爭論」是民進黨勝選的不二法門，尤其2020年藉香港反送中運動創造出「亡國感」，一舉讓蔡英文獲得817萬張選票，成為史上最高票總統。如今賴清德在藍白內亂中民調保持第一，卻無法突破4成的門檻，民進黨憂心藍白若整合成功，賴清德可能慘遭滑鐵盧。

特別是，這次賴清德過境美國，美國在大陸的壓力下，沒有給賴清德太高的接待規格，對賴清德選情恐難以加分，因此早先側翼組織找來日本右翼政客，來台宣揚「戰爭保台」，以補足賴清德不敢說出的「戰爭論」。

只是，宣揚「戰爭保台」能否為賴清德加分，這恐怕是迷思。畢竟台灣民意7成以上希望兩岸和平交往，想以戰爭達成台獨目的者，應該只是不超過3%的急獨主義者，所以這次選舉三黨提名的總統參選人都高喊和平，和平成為這次總統大選的主旋律。

不僅三黨提名的總統參選人高喊和平，大陸被認為對台鷹派的前國台辦副主任王在希，在大陸電視座談節目中，也呼籲三位總統參選人應與北京創造和平，訪美只會增加戰爭風險。兩岸和平的希望在大陸，想要達到「和平保台」的目的，總統參選人訪問大陸，應該比到美國接受「面試」更具成效。

賴清德在美國表態「台灣安全、世界就安全」，反倒透露他只有「戰爭保台」的意圖，而沒有「和平保台」的用心。賴清德與其空談和平，不如多做一些有助兩岸和平的功課，才是消弭「疑賴論」的當務之急。