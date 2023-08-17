1名男子搭乘北捷，空氣中瀰漫旅客的汗味及狐臭味，讓他超級難受。報導出來之後，引起相當多的迴響。

到新加坡大家普遍的印象是公共場所很冷，大多都設在22°C上下，連夏天都要穿外套或是薄毛衣。我曾好奇地去查了新加坡的法規，發現新加坡國家環境局（NEA）考慮到該國的濕度和溫度，25°C是最合適的溫度，建議將25°C作為有效溫度。根據研究，25°C是上班族最勤奮工作，也是錯誤率最低的溫度。依據辦公室室內空氣質素指引，新加坡規定室內氣溫應訂於22.5-25.5 °C，濕度不得大於70％。

據說新加坡開國總理李光耀將該國的成功歸功於空調。他認為公務員工作工作環境中的空調，是公共效率的關鍵。並且認為，公共場所相當的低溫，促使人民衣著整齊，不再因為熱帶地區的溼熱，造成人民的邋遢、隨便、懶散，因而改變了文明的本質。清涼而乾爽的室溫，使得房舍不再沾惹黴菌氣味，整個環境變得整潔。一個有遠見有知識的政治家，在室溫這種「小事」上都有過人的見解。

反觀台灣為了所謂的非核家園，主張節約用電。經濟部「室內冷氣溫度限值現場檢查程序作業要點」規定國內20類公眾出入之營業場所，室內冷氣溫度不得低於26度。才出現「熱死了！臭死了！」的激烈反應。

電力發展本是科技與經濟的客觀判斷。大凡基載發電是提供電網中，最低基本電功率的發電。這類型的發電廠會全天以恆定的速率，低價連續生產電能，以供給最低能源需求。電網的穩定是建立在供應和用電的平衝上，早期的煤和近年的核能，是最理想的基載發電燃料。風力與日光能都因不是持續穩定的能源，很難成為基載發電的能源。水力、天然氣是間歇型能源，適宜用於搭配組合來滿足尖峰負載需求。

發電原料來源的判斷，不是高深的專業知識，但在政治操作之下，把原先客觀的事實，扭曲成選舉的神主牌。不分藍綠都不敢批反核「信仰」的逆鱗。經濟發展離不開能源，綠電無疑是能源發展的鐵則。尤其是出口型經濟必須重視綠電。如何正面因應規畫，是負責任的政治家該用心思考的。

二次大戰之後，美國耶魯大學法學院曾在政治學、經濟學、社會學界共同努力之下，產生了政策導向法學（Policy Orientation Jurisprudence）。Lasswell、McDougal、Parsons、Reisman、LaPalombara等人都直言政策的確立，對社會形塑的重要。高瞻遠矚深思熟慮的政策擬定，經由立法落實，是國家發展的基礎。

新加坡在開國之初，就對室溫之擬定有所遠見，成為國家成功的因素之一。台灣因為缺電，已經掙扎在「熱死」、「臭死」的環境之中，護國神山等產業都面臨缺電的尷尬。暫且不提兩岸的和戰，想要來競選總統的大人們，連基載電力的能源，都還拿捏不定嗎？

（作者為東吳大學法學院講座教授