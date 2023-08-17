8月10日，大陸文旅部公布疫情後，開放大陸團客赴境外國家和地區觀光的第三波名單。不論是與大陸戰略競爭正炙的美國，還是近年來關係跌宕的韓、日、印度，抑或是關係逐步修復中的澳洲，乃至於歐洲絕大部分國家均在開放之列。遍插茱萸者中，暫時獨漏台灣。這究竟是由於顧慮賴清德過境美國之行，而不願在此當口釋出暖意信號；還是欲將這一橄欖枝，留給兩岸交往的下一個重要日程─8月底的雙城論壇再做宣布？外界暫不得而知。但台灣觀光旅宿業界和更廣泛服務業的失望之情，顯然已不得不引起民進黨政府的重視。

根據行政院長陳建仁的說法，台灣方面建議，可以優先恢復「旅居中國大陸以外地區的陸客」來台觀光，並在「對等」原則下同步恢復兩岸觀光旅遊；具體政策，則將在近期定案後公布。

回顧過往，在新冠風暴肇始之初，中央流行疫情指揮中心在2020年1月25日針對大陸人士來台頒布了6項限制性決定，使觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等各類交流「暫緩受理」至今，已發入台許可證者也推遲來台。兩天後的2020年1月27日，台灣政府更進一步將「定居海外及港澳的陸客」──包括在海外留學以及旅居海外並取得當地永久居留權的大陸人士，以及旅居香港澳門的大陸人士，都列入限制之列。

自此，兩岸民間交往之途大斷。哪怕是2022年年中及年底，台灣和大陸相繼出現疫情感染達峰；當大部分人口普遍經歷確診後，兩岸各自的社會經濟生活也漸次恢復正常。然而，當初因疫情考量而封堵的大陸人士來台交流閘門，卻久久未能鬆動。這不僅造成許多兩岸跨境家庭的家族成員來往的不便；更使許多想要再次體驗台灣美好風土人情，或與台灣故舊同窗相聚首的大陸人士，頗有望眼欲穿之感。

於今，按照陸委會等方面的闡釋，台灣方面似乎意欲將恢復陸客赴台的各類簽注發放，和2019年8月以來，大陸方面暫停47個開放試點城市的陸客來台自由行一事相綑綁，打包進行談判磋商。

然而，要求將「疫情時期」與「前疫情時期」的兩段公案綁在一起要商，民進黨政府或許也自知這麼做，稍有要價過高之嫌。這才又釋出了一點暖空氣，通過陳建仁放風，宣稱願意主動優先打開「旅居境外的大陸人士來台觀光」這個小門。除此之外，民進黨政府當然也意在選前藉爭取恢復兩岸旅遊主管部門的協商，向台灣選民證明，民進黨並不是完全沒有處理兩岸溝通的能力。

當然，兩岸的旅遊交往怎麼恢復、是否真的需要經雙邊當局或代理機構協商才能恢復；還是可各自逕行以一連串的單方面動作來試探對方誠意幾何，以及是否願意在接球後善意「回球」，都牽涉許多敏感幽微的角力和算計。

然而，在這些政治計分板上的小得小失面前，任何人都難以否認的是：開大門、走大路地盡快恢復兩岸民間旅遊的大面積交往，才是讓兩岸對峙緊張感得以消解，兩岸親緣同胞感得以加強的速效藥。

3、4年來，陸客赴台從自由行到團客的全面停擺，使得台灣民間對兩岸和平紅利的最直接感知漸漸淡忘。曾經在台灣旅遊熱點、藥妝店餐廳等地常見的支付寶、微信支付等大陸網路支付工具，也漸從商家的櫃檯上撤出。

曾經，各種年齡的大陸旅客和陸生走進台灣大城小鄉的街道、名產店和特色民宿，是最能夠讓至今仍有超過一半從未去過大陸的台灣民眾，可以及身接觸大陸來客，消解對大陸人的陌生感乃至於種種刻板心理印象的春風。而發生在夜市、環島公路、博物館或是隨便一處泡茶閒坐小桌上的敞開心扉的對話，則一度使「兩岸交流」不再是政客高官或富商巨賈的專利，而是台灣人人皆可、也皆有機會主動或被動偶然與聞其中的大潮。這些回憶，曾多麼讓台灣民眾和媒體歷歷在目，佳話連篇，卻又暫時成了只剩回憶的嘆息光影。

機遇奇妙和可資人們反思的是：過去兩岸民間旅途交往大停擺的這3、4年，恰恰又是兩岸各階層民眾，通過TikTok、小紅書等各類社交軟件平台，有聲有影地「深入參觀」彼此生活，直擊對岸是如何下廚、旅遊、逛商場、用哪種潮牌等生活細節的一段時日。

影響所及，不但許多台灣人已開始習慣用這些原本由大陸平台開發的軟體來記錄自己的生活。圍繞兩岸生活實況的綿密互相提問，也在這種自然的交流和相互吸收中徐徐展開、滴水穿石。幾年下來，台灣民眾對出身大陸的直播主、帶貨達人、各類專業YouTuber甚至是許多抖音神曲，也都不再陌生。

如果兩岸旅遊的交往之路能夠再次順暢放開，可以想見，許許多多通過網路共同載體早已凝聚的好奇心和人際友誼，勢將很快能夠「從線上轉入線下」，再次爆發出推進兩岸關係回暖的民間動能。除此之外，在大陸年輕一代網民又有機會來到台灣、結交台灣朋友後，另一個連鎖效應則是能逐步促進如今大率皆以日本為最優先旅遊目的地、甚至不惜反覆赴日的台灣年輕人，點點滴滴燃起到大陸各地走走看看的自然興趣。

隨著8月底台北─上海雙城論壇的迫近，台灣多數民意應會期待能夠在這一節點上，聽聞到更多關於恢復兩岸旅遊交往的好消息。不論是團客還是自由行，人們也會期待在選前登陸的最重磅台灣政治人物─台北市長蔣萬安，能代表相當一部分的台灣民意和?會，表達對大陸旅客盡早重現台北街頭的歡迎與期待之意。

若大陸相應地在選前150多天遞出橄欖枝，想來多數的台灣民眾並不會將之視之為大陸對民進黨政府的「示軟」；相反地，兩岸旅遊交往的迅速回暖，在當前近六成民意都對民進黨繼續連任懷有疑慮的結構下，更主要的效應，將是直接而有感地激活和喚醒台灣社會對曾經八年的兩岸大交流、大合作、大發展時期的正面回憶。橫看成嶺側成峰；孰輕孰重，可謂存乎一心。

（作者為資深媒體人）