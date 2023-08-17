競選中華民國第16任總統的參選人，以「當選後不會更改國名」做為選舉承諾，不知道進行訪談的外國記者以及看到報導的外國朋友，對此種思維邏輯會作何感想？更奇怪的是，外媒為何不會想要問其他兩黨的總統參選人這個問題？

「不改國號」的口頭承諾，可以在國際社會換來更多的「信賴」？還是「此地無銀三百兩」，反倒是找了根火把，引發更多的人想要來看那照得更亮的真面貌？

1994年李登輝總統過境美國時，只能在夏威夷的希肯空軍基地停留加油，且因休息室安排不符儀節而拒絕下機，引發美國國會山莊譁然。自此之後，我們的總統、副總統藉由往訪邦交國而過境美國，美行政部門遂有「安全、舒適、便利與尊嚴」四大原則，且已行之多年。

站在主權的立場，中華民國的總統、副總統過境美國，無論黨派政見或個人喜惡，均應該希望美國政府能無懼北京的壓力與抗議，給予最佳的禮遇規格與活動安排，以展現對於無邦交的忠實夥伴之尊重。

賴清德副總統此次過境美國的安排，禮遇規格、活動場所及停留時間，均較以往受到更嚴格的限制，本來就委屈了；又可能因為同時具有下任總統參選人的身分，而無法藉過境擴大國內文宣效果，自然是更委屈了。如今又在出訪期間，冒出來一個國際知名雜誌封面人物專訪，標題還擺上個「問號」，質疑他能否維持台海和平，不知道賴副總統內心滋味如何？

我們相信《彭博新聞社》此篇專訪的初衷，既不是刻意幫助民進黨澄清廣為流傳的「疑賴論」，也並非想要加深國際社會對賴副總統的質疑；而是在於關切我國總統選舉結果，可能對於未來4年的台海及區域安全形成重大變數，本於媒體職責，而向賴副總統提出許多直白尖銳的問題。

基於《中華民國憲法》，所以「不會更改國名」的說法，我們應該可以相信。因為國際社會的現實制約，對岸的底線思維與動武可能，我國維持現狀的絕對民意，以及修改憲法的超高門檻，反正想做也做不到。

此一事實，激進台獨支持者應該早已了然於胸，之前陳水扁總統執政時也說過。為何到了賴副總統想要競逐大位時，還是外國政府、專家學者及媒體一再詢問的話題呢？如果本身堅定反台獨，那會是外人刻意扣帽子、貼標籤嗎？

中華民國建國112年，比對岸的中華人民共和國早了38年，在兩岸特殊的歷史條件下，堅定捍衛我們的憲法，就是捍衛我們的主權；在當前兩岸高度緊張的情勢中，堅定與台獨思想劃清界線，就是將「戰爭風險現狀」調校回「和平穩定現狀」的關鍵立場，也唯有如此，才能穩住國際社會信賴台灣的基礎。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）