經過國民黨全代會提名後，侯友宜聲望拉高了一下，其後就陷入低潮。如果反民進黨聯盟再不做事，只有讓民進黨永遠執政下去，可能掀起台海戰爭，讓人民做無謂的犧牲。

台灣雖小，但是各方有不同利益及關注點，居民就有原住民和先後來台的移民，包括400多年前從漳州、泉州來台的墾荒居民，還有300多年前的廣東移民，再次有1949年跟隨蔣介石來台的軍民，各有不同文化背景。與台灣有直接利害關係的國家則有美國、日本，兩岸之間的互動更是政治利害的根本。

民進黨是自閉型政黨，很容易形成共識，但是國民黨及其他黨派就沒有如此容易了，而未來台灣利益分歧，必須有代表各方利益的各黨派來代言。為避免民進黨繼續危害台灣利益，其他政黨更應該留意國際上聯合政府及政黨結盟的做法，未來台灣執政者，可能都需要聯合執政。

聯合政府可整合多元觀點，集結不同政治派別的代表，更好地反映社會多元觀點，更全面處理複雜的問題，如能源問題與兩岸關係。

民進黨一味仇中，阻礙兩岸來往，使很多人生存面臨困難。例如全台關閉多所大學，老師失業，但大陸學生嚮往來台讀書，他們回去都可做兩岸間的友好橋梁，讓大陸年輕人有機會來台讀大學，台灣老師也不會失業。再如，台灣老年化社會已成形，其實最大的人力照護應來自中國，可惜民進黨仇中意識，讓必須照顧長輩或配偶的人心力交瘁。

歐洲各國很早就組織聯合政府，當然他們是內閣制，選票出來，各政黨比例的代表也都出來，較容易組成，哪個政黨分配多少部長席位很清楚。我們現在的在野聯盟同樣也可以如此規畫，最重要是選前談好的，選後一定要實踐諾言。

英國在二戰期間成立聯合政府，以應對納粹德國威脅。威斯敏斯特聯合政府於1940年成立，由保守黨的邱吉爾領導，並包括工黨、自由黨和其他政黨成員，有助凝聚全國力量，共同抵抗敵人。在以色列的一些選舉，如1984和2020年間，沒有任何單一政黨贏得絕對多數席位，這迫使不同政黨展開談判，形成聯合政府。甚至連德國，看起來基民盟贏得多次選舉，從科爾到梅克爾、蕭茲，也要和社會民主黨聯盟才能成為多數，使政策穩定，而德國常見的聯合政府形式就是由這兩個政黨組成大聯合政府。

有的政府領導人雖然是多數黨，如南非結束種族隔離時期，1994年舉行了首次全面民主選舉，非洲人國民大會成為多數黨，但領導人曼德拉為了促進國家的和解和穩定成立了聯合政府，並邀請國民黨和其他少數派政黨參與。這位數度坐牢，遭受最殘酷刑罰的領導人，在老年終於實現了他的願望；他更言而有信，做完一任後不再連任。

曼德拉說，「恨」都是經過學習而來，如果他們能夠學習「恨」，自然也能夠學習「愛」，因為愛更自然，更接近人性。所以創造恨的政黨不足取，民進黨的仇中就是典型的恨，兩岸要和平當然需要更多的愛，就像曼德拉所說，各政黨都要學習愛。