副總統賴清德出訪巴拉圭時說，「疑賴論」或「疑美論」是中國企圖分化台美關係，進而影響台灣大選的伎倆，理論上不管是疑賴或疑美，基本上都來自中國的宣傳。這段話說得輕鬆寫意，實則卻是睜眼說瞎話，得了便宜還賣乖，邏輯完全不通，而且倒果為因。

「疑」有懷疑、疑慮的意思，「疑賴論」指的是對賴清德到底是不是台獨的懷疑，以及賴如果當選後是否會推動台獨的疑慮。那麼究竟是誰在疑賴呢？以賴和民進黨的說法，這都是國民黨和中共在搞鬼。

如果是前者，意味國民黨對賴是否真會搞台獨，至少還存有一絲「希望」，認為大家在台灣都是同舟一命，賴其實也知道台獨對台灣是一條死路，不至於真的盲動硬幹，所以還會疑賴，不是一口咬定。但若是後者，那還真是錯估中共了，因為大陸根本就認定賴是鐵桿台獨，哪有什麼疑賴的成分存在？

可若問到賴自己，那就更複雜了，因為賴恐怕會反問，這個問題的答案要看是在執政的平時？還是選舉的時候？兩者答案當然不一樣，套句民進黨的話這叫「時空環境不同」。如今為了要過境美國，賴清德在姿態和言論上極盡扭曲自己，不斷想去除曾引以為傲的台獨色彩，這難道不是因為美國人也「疑賴」所致？難不成是賴清德自己憑空幻想出來的？

「台獨金孫」、「務實的台獨工作者」這兩道緊箍咒，可不是國民黨、中共或美國硬扣在賴頭上的，前者是獨派長老封給他的認證，後者不折不扣是他自己說的。只不過這樣像川劇變臉般折騰下來，當賴清德午夜夢迴、攬鏡自照時，會不會精神錯亂，忘了我是誰？