台電因為錯誤的反核政策虧損4000億，瀕臨破產，不得不調漲電價使得台灣的通膨雪上加霜。而民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟卻能靠著台電綠能光電的標案，開了雲豹能源等幾十家公司賺了數百億。正是「官倉肥鼠大如斗，百姓無糧瘦且飢」！

民進黨仗著完全執政的優勢，不顧國家的整體發展，制定錯誤的能源政策，讓自己人成立民間公司，吃政府的標案，中飽私囊。雲豹公司是如此，高端疫苗也是如此，吃相之難看，真是讓人瞠目結舌。

蔡英文執政以來，民進黨的「貪」，已經是由上到下，貪到骨子裡的家天下與派系分贓。那是一種虎豹豺狼的兇惡，是嗜血的基因本能，是吃乾抹淨不留餘地的靠勢。

講得明白一點，「升官發財」是現在民進黨政治人物從政的惟一目標。所以，抱大腿，拍馬屁，出賣靈魂，同流合污，都是「為達目的，不擇手段」的政治矯情。對許多高喊「抗中保台」的人來講，白花花的銀子才是他們的「台灣價值」。

而一切政治上的貪污，都是被縱容出來的。說的更確切一點，貪污是一種集體墮落的政治文化，更是一種「上梁不正下梁歪」的「有樣學樣」的敗壞政風。

難怪在台灣常有人說，貪污是政治的必然，差別只在於「大貪小貪」而已。更有腦霧的台派雙標選民大言不慚地說，只要能夠「愛台灣，顧主權，反中國」，貪污是不用去在乎它的！以致於今日台灣「清官被罷絀，貪官作御史，愚民搶兌劵，污吏搬現金！」這某種程度說明了本土化意識「自甘犯賤」的荒謬與可笑。果不其然，下若有奴草賤民，上必有昏君貪官！

所以今日在台灣，升官發財當然別無他路，向當權派靠攏，向蔡英文輸誠，向執政黨歌功頌德，乃是唯一的路。你要標案嗎？你要補助嗎？你要聯貸嗎？你要升官嗎？你要肥缺嗎？那麼「綠色價值」儲好儲滿，才是唯一的捷徑。

什麼是綠色價值？「無恥，無德，無品，無格」是也！君不見古人有云：「知恥近乎勇」，而今日台灣，「不知恥近乎神勇！」這是抗中保台所標榜的「台灣價值」，也是綠色執政最大的「民主驕傲」。

可嘆今日民進黨政府，對內亂紀敗德，對外黑道橫行，到處都是作威作福，刻薄囂張，無能草包的官員。黨內的貪腐日益嚴重，雖然號稱民主進步，卻同樣逃不過「權力使人腐敗」的貪污墮落。

總結蔡英文這6年來的執政就是：「國家動盪，社會分裂，財政惡化，貧富不均，國債新高，人口萎縮！」這已經證明是一個失敗的執政，也是一個路線錯誤的執政。正是「愛台巧門處處有，人民無路日日窮！」當人民為了省幾度電忍受燥熱，不敢打開冷氣機的時候，豈知這些綠色權貴正在幾億幾億的掏空國庫，這樣的民主值得驕傲嗎？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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