師者、研究者、文化傳播者，台灣音樂教師李國瑛在大陸「解鎖」了多重身份。

「以往我只需要負責教學和演出活動的宣傳，但如今在大陸，我不僅要成為『能教學會科研』的『多面手』，還需把學生培養成『曉演奏懂技術』的複合型人才。」李國瑛近日在廣東肇慶說，「真心覺得這幾年我能迅速地成長起來，選擇過來工作是對的」。

為一片星湖留下

2013年，李國瑛在海外完成博士學位返回台灣當地的高校執教。5年後，看著一批批畢業生奔赴更好的前程，她也萌生出要「刷新」人生經歷的念頭。

「學藝術的人要不斷接觸新事物。我的生命需要有新的養分，才會有新的創作靈感。」李國瑛說，一次閒聊中，她通過社交媒體認識一位正在肇慶學院任教的台灣教師，獲悉該學院正在招聘人才，考慮到自己此前在大陸訪學的愉快經歷，帶著親友的祝福，2018年，李國瑛跨越海峽，來到擁有「北迴歸線上的綠寶石」美景的肇慶。

俯瞰肇慶端州區，可見一大片青翠濃郁的山林，宛如一顆巨大的綠寶石，一片片湖泊如星點綴大地。「那片星湖最吸引我，風光旖旎。」李國瑛說，「在這裡，白天逛學院的翰墨池，晚上賞星湖，整體氛圍很好，我決定留在這裡」。

到廣西桂林探尋自然奇觀，在甘肅蘭州欣賞黃河的壯麗，到廣東觀看大型演出……如今，李國瑛追隨父母當年的腳步，用足跡記錄大陸風情，「我覺得大陸發展方向多元，每個地方都有自身特色，一直在進步，可以說發展速度和進度超過了我的想像。」

「很多台灣親友好奇我在這邊的生活狀況，我都會向他們描述自己的所見所聞。」李國瑛稱，在肇慶工作的這些年，見證著當地交通、經濟等不斷發展，也因此吸引到不少優秀人才，「有些台灣學生正考慮到大陸念研究生」。

兩岸皆為學生謀發展

在李國瑛看來，海峽兩岸的音樂教學課程形式雖然存在一定的差異，但是目標都是為了讓學生獲得更好的發展。

「來到肇慶後，我會與台灣的老師就音樂教學問題進行討論。如何教好學生，這是共同的話題。」李國瑛表示，大陸的課程安排更趨多元，希望把學生培養成應用型人才。

對此，除了日常教學，李國瑛還主持多個學術類項目，鍛煉自己的科研能力的同時，也為學生多元化發展探索方向，「我給音樂系學生們定的目標之一是朝著數字化發展，包括與數字集團合作，讓學生瞭解數據庫建立過程，共同研究和完善網絡音樂檢索系統，這樣他們可以提早瞭解產業發展，畢業的時候也能有多個就業或者進修的選擇。」

鄉愁是創作的力量

廣東流傳著許多生動、諧趣的地方兒童歌謠，其中最有名的莫過於《月光光》。

「這首歌有不同的方言版本，在廣東有，台灣也有，我覺得很有趣。」李國瑛說，「有些音樂之所以在各地都存在，是因為都來自於同一種思想，以《月光光》為例，由於我們對故鄉有著相同的情懷，因此當我們看到月亮時，會傳達同樣的鄉音鄉情」。

李國瑛與音樂演奏相伴相依多年，作為她靈魂深處的語言，她認為音樂是情感的載體和紐帶，歌聲響起的那一刻，人心會拉近。

「在音樂創作的過程中，大家會進行最直接的溝通。」李國瑛稱，「兩岸青年可以合作演奏樂曲，如果可以，我願意參與其中的協調工作。」

在肇慶的這些年，李國瑛參與「港澳台青年影像計劃」等項目，以導演視角到當地採集演唱當地民歌民謠的歌手的故事，並拍攝成短片，催開民間文化藝術之花。

「人生不受限，我覺得兩岸青年可以進行不同的嘗試。」李國瑛說，大陸的機會相當多，只要自己做好準備，隨時能等到「綻放」的一刻。（蔡敏婕/中新社記者）

（本文來源：中新網，原題《台灣教師在大陸譜寫音樂夢：以音為媒 以樂通心》）