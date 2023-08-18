世界銀行曾於1994年提出建言，各國應透過三層保障的年金制度，來解決當前普遍存在的老年化的問題。其中，第一層保障為強制性社會安全制度，第二層保障為員工退休制度，以及第三層保障的自願性商業儲蓄制度及其它。各國應當利用上述三大支柱，來化解老年人的經濟風險，進而保障老年人口的經濟安全。

根據2020國發會中華民國人口推估（2020-2070）報告書指出，預估於2025年我國老年人口占比將超過20％，成為超高齡（super-aged）社會之一員，高齡化的速度比美國和日本還要迅速，解決臺灣老年人的經濟風險問題刻不容緩。對照上述世界銀行所提出之三大支柱，臺灣在第一支柱方面包括：公務人員保險、軍人保險、農民保險、勞工保險、國民年金等。第二支柱方面則有：公務人員退撫基金、勞工退休基金（含舊制退休準備金）、私校退撫儲金。

政府為了讓第一支柱及第二支柱得以永續經營，除了已推動的軍公教年金改革之外，亦逐年依政府財政收入狀況對勞保加以撥補，並同時持續評估勞退改革方案。惟要解決臺灣老年人的經濟風險，進而保障老年人的經濟安全，除了政府健全第一及第二支柱之各項措施及制度之外，民眾亦應培養「退休要靠自己」的自覺，必須及早藉由個人投資及儲蓄開始累積個人資產，據以建立自己退休金的第三支柱。

參酌國際做法，推動個人儲蓄帳戶（Individual Savings Account）乃是建構國民退休金第三支柱的良方，也是未來政府化解老年人的經濟風險並強化退休安全網，值得推動的一種制度。以日本為例，自2014年起，政府先後對一般民眾、家有孩童者及青年分別推出日版個人儲蓄帳戶（NISA），並佐以股利及資本利得免稅優惠措施，來鼓勵符合標準之民眾進行投資。尤有甚者，日本政府為了導引民眾由儲蓄轉為投資，進而達成在五年內NISA開戶數及投資金額雙倍的設定目標，規劃自2024取消免稅期限制，一方面把NISA制度永久化，另一方面也大幅提高免稅額度。除了日本之外，泰國及中國亦對建立退休第三支柱之類個人儲蓄帳戶的儲蓄投資給予不同程度的租稅優惠。

據報載中華民國投信投顧公會自2018年起，就開始爭取臺版個人儲蓄帳戶（TISA）的設立，惟迄今皆無功而返，細探其卡關主要原因在於，投信投顧公會所提TISA之「租稅優惠：民眾投資於符合條件之金融商品，每人每年可有2.4萬元投資列舉扣除限額」不被財政部認同，因為財政部認為臺灣現行租稅優惠已具鼓勵投資效果，包括：（一）金融機構存款之利息所得每一申報戶有27萬儲蓄投資特別扣除額；（二）買上市櫃、興櫃股票和共同基金免交易所得稅；（三）股利所得之租稅優惠。

財政部依租稅優惠措施考量，駁回TISA租稅優惠建言似有待商議之處，要享有TISA租稅優惠之前提為，買入可投資標的每次購入至少持有五年，若未符合規定須繳回所獲得的免稅金額。上述現行租稅優惠並無此項限制，因此臺版TISA之租稅優惠就是要以租稅誘因，來鼓勵國人將資金以長期投資方式挹注到臺灣資本市場上，並促進我國資本市場長期健康的發展；和當沖交易稅減半相比，TISA租稅優惠更值得財政部採納。

再者，根據2021金總白皮書，推動TISA估計一年可增加160億的臺股基金規模，另依投信投顧公會估計約有60～70萬人會參加TISA的投資，以平均稅率12％估計，一年綜合所得稅將減收19～20億，惟因股市交易量將穩定成長，可以使證交稅收入一年增加約40億，因此推動TISA稅收不但不會減少，反而增加。

由於全球各國高齡化問題日益嚴重，因此世界銀行大聲疾呼要建立第三支柱退休金體制，才能達成退休所得替代率70％的目標，進而使退休人士得以安養天年。臺灣高齡的速度比美國和日本還要快，且國人退休金仍存有一定的缺口，故推動TISA來強化臺灣退休安全網是極為重要的措施。TISA可藉由租稅優惠，一方面可以鼓勵民眾及早退休準備金，進而補充國家第一、第二支柱退休金之不足，來解決老年人的經濟風險，並保障老年人的經濟安全，另一方面可以引導資金投入資本市場，以支持實體經濟的持續成長，可以說是一舉數得的良好制度，非常值得政府努力推動以收福國利民之效。