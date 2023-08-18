曾堅稱今年GDP可順利保二的主計總處，終於擋不住現實經濟衝擊壓力，將台灣全年經濟成長率下修至1.95%，也確定今年GDP無法保2，以及創下2016年民進黨執政以來最差的經濟成長率。事實上，對一般庶民而言，GDP無法保二早已不是新聞；看看薪資停滯不前、物價狂漲不停，再加上兩岸關係在民進黨操弄下危機四伏，除了成為「地表最危險的地區」外，台灣出口更是連11黑，無薪假也陸續開啟；更別提低薪、高房價、缺水、缺電等問題，但綠營官員卻始終視若無睹，對如何促進經濟成長也毫無規劃或務實有效的因應措施，只知狂編預算、瘋狂大撒幣、用人民辛苦的納稅錢補貼特定人士，並用大內外宣愚民和混淆視聽。

值此國際政經情勢混沌不明之際，在無知、無為、無能和無感的民進黨執政下，台灣的經濟勢必面臨衰退危機，再加上長久以來的矽盾被逐一破壞、支解，更削弱台灣的國際競爭力，也成為台灣經濟發展的一大隱憂。

在過去幾年來，我就一再提醒並示警主計總處、國發會、經濟部、財政部和金管會等各行政單位注意，偏偏主計總處和行政單位不專業、封建官僚，又不思改進，對學界與產業界的提醒置若罔聞。

尤其，作為政府大帳房的主計總處，一直以似是而非的數據誤導國人，也罔顧事實地堅稱「保二」絕對沒問題。結果，被其今年第1季公布的「負3.20%」經濟成長率嚴重打臉。姑且不論其原先預估的「負1.20%」和「負3.02%」差距之大極為罕見，今年的經濟成長更是近14年來新低，而貼近全球金融海嘯時期的地步了！沒想到官員們還侈言辯稱在發放6000元現金及其他補助後，可帶動經濟成長率0.3%到0.5%，因此「保2」依舊樂觀。

結果，跟去年喊了一整年沒有通膨的下場相似，都被事實打臉且在最後關頭才不得不面對現實。即便如此，經濟部長王美花在7月底還想繼續遮掩真相，用「各國對於經濟成長幅度看法略有不同」等話術廻避「保2%」破功的提問。

相較於官員們死鴨子嘴硬，多次用似是而非的數據誤導和混淆民眾認知，卻不斷被現實打臉；中央銀行在今年6月，總算聽進去我們的提醒和示警，而把今年經濟成長率預估值下修到1.72%。台灣經濟研究院也隨即跟進下修為1.66%，中華經濟研究院更是調降為1.6%。

其實，國外金融專業機構的相關預估不但更低且更尖銳。例如：亞洲開發銀行發表亞洲發展展望報告，預估台灣經濟成長率為1.5%；標普全球評級台灣子公司中華信評更下修台灣今年的經濟成長率到0.5%；甚至星展銀行（台灣）也大砍今年台灣經濟成長預測值至0.5%。在在證明，各方對台灣經濟衰退的憂心其來有自。

尤其，台灣屬於淺碟型經濟體，外貿波動對景氣榮衰至關重要，出口更是台灣經濟成長主要動能。而依據財政部數據顯示，7月出口387.3億美元、年減10.4%，連續11個月負成長，出口跌幅深且重且創近年來的新高。其中，電子零組件的出口年減7.9%；礦產品、運輸工具各減57.3%和34.1%；塑、化、基本金屬製品也年減3成上下；石油煉製品、自行車零件出口值更是折半。累計1至7月出口僅資通與視聽產品年增5.1%，其餘均呈現兩位數衰退。

簡言之，在全球景氣放緩之下，台灣出口疲軟弱，再加上國內物價上漲、通膨蠢蠢欲動，要想台灣經濟復甦並跟上國際腳步，實在不容官員們繼續擦脂抹粉、自我麻痺。尤其，台灣近來淪為美中兩大經濟體政經較勁的籌碼，產業在夾縫中求生存已不易，台灣的經濟和未來在綠官們無力面對和因應下，也只能苦撐式微。

台灣政經危機全球皆知，人民雖看在眼裡，但掌握實權和全國資源的民進黨政府和官員們如果不思力挽狂瀾、一再拒絕面對現實、總是報喜不報憂或只想用大內宣擦脂抹粉，我們也只能在政黨輪替前，繼續為台灣捏一把冷汗！

（作者為立法委員、律師）

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