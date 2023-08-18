副總統暨民進黨總統參選人賴清德最近說「一中原則才會把台灣帶向戰爭」，否認自己是「台獨金孫」，撇清「引戰」的味道濃厚。國民黨總統參選人侯友宜反批「自欺欺人」。

賴清德話說得小心，只敢說「一中原則」，因為他是以不點名方式批評中國大陸是引戰的始作俑者，卻不敢觸及美國「一中政策」，或許還有意偷換概念轉嫁給國民黨的「憲法一中、一中各表」，就如同蔡英文把習近平「一國兩制台灣方案」與「九二共識、一中各表」連結，汙名化多年來兩岸交流的成果。

可是，賴清德賴不掉的是，美中台過去幾十年來沒有發生戰爭的原因，正是美國堅守「一中政策」的立場，以及國民黨主政守護「憲法一中、一中各表」底線，台灣才能穩定發展。反倒是民進黨執政後搞成台海兵凶戰危，必須延長兵役、必須多買軍火、必須加強備戰。

賴清德也賴不掉這個「戰爭」話題，他講「和平保台」的空話，美國人、大陸人，以及除了民進黨以外的台灣人都不會相信，他還是要直面台海「戰爭」風險從何而來的質疑，但如果賴清德的「戰爭論」目標是指中國大陸，邏輯是不通的，因為大陸70多年來始終如一的說法就是「『沒有』一中原則才會把台灣帶向戰爭」。賴清德，了解問題的癥結嗎？能解套嗎？

賴清德可以為台海和平多做一點努力，而不是耍嘴皮子撇清自己不是「台獨金孫」，是不是「金孫」沒有人會在乎，但是不是「台獨」就很關鍵，美中台三方肯定關注賴清德對「棄獨、凍獨」的表態，這才是不會把台灣帶向戰爭的不二法門。

何時表態「棄獨、凍獨」？這一點不能「自欺欺人」；台獨會引戰，賴清德，賴不掉就是賴不掉。

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