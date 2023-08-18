報載一位曾經從事AV女優工作的女性，奮發努力，考上了頂尖大學的台大。許多網友都稱贊不迭，認為這是「勵志」的典範，紛紛給予誇獎與鼓勵。這是自有升大學制度以來，相當罕見的例子，值得大書特書。但是，在普遍肯定的氛圍中，其實還是存在著人們不自覺的「職業歧視」現象，恐怕還是可以進一步深思的。

雖然「職業不分貴賤」，是人人都可信口拈出的名言，但在整個社會中，其實還是充滿著「職業位階」的觀念的。

近日出現一個非常有趣的調查報告「女生最想嫁的十大職業」，其中「教師、醫護、軍警消」分居前三名，而入榜的也無一不是人人公認的「正當職業」，世上職業千千百百種，孰高孰低、孰喜孰不喜，雖說不同，但還算是有「定見」的。

如果有人另作調查，「男生最想娶的十大職業」，我相信結果也不會差太多，可能只有「男女不同分工」的區別而已。不過，無論如何，「AV女優」可以肯定是絕對沒有人會選擇的。

古代有個對聯，「聲妓晚景從良，一世煙花無礙；貞婦皓首失節，一生清苦俱非」。在多數人眼中，對女性的「性」的分寸把握，其實是很矛盾的，對女子也顯然不公平，以色笑事人的「聲妓」，洗淨鉛華、脫離這項職業，叫做「從良」，換句話說，聲妓的職業，當然就是屬「不良」、「不正當」的行業了。

這樣的區別，當然是將職業分貴賤、講位階的了。不要說這是古代的觀念，其實現代也是一樣的。考上頂大的「前AV女優」，感慨說道，「還好我是先當AV女優再考大學，這樣才會是考上台大的AV女優，而不是去當AV女優的台大生」，這豈非也是眾多人的看法？言下之意，還是認為AV女優的職業是低下的、不良的；也正因此，連台大當局也出面勸勉學生，遵循「敦品勵學」的校訓，所謂「敦品」，不也就認為AV女優的工作是有失品格的嗎？

據這位AV女優自承，其所以從事這個行業，是因為「個人興趣」、「工作彈性薪水高」、「個人實踐理念」，我們不知道這是誠心之言，還是表面的說詞。當然，其家境的困窘，AV薪水高，無疑是最大的推動力量；至於「興趣」，可能也可以跟她所說的在性愛過程中所獲得的成就感繫聯在一起。不過，究竟其「理念」何在？就顯然有點模糊朦朧、難以深究了。

AV女優行業，歐美、日本都異常興盛，台灣是近幾年來才真正開始「流行」，據說目前已有300多人了。當然，這只是檯面上的數字，多數從業者還是囿於傳統觀念，是不欲公開示眾的。

無論從任何角度來看，AV女優就是「性工作者」，雖與「為他人提供性服務以獲得報酬的人」有異，但「在色情產業中表演性行為以獲得報酬」，無疑也是相同的。以工作獲取報酬，這就是職業，「性工作者」自也不能例外。但是，社會對性工作者豈非還是同樣抱有歧視態度的。

假如我們肯定「性工作者」也應該是不容歧視的一項職業，那麼，「考上台大的AV女優」，和「去當AV女優的台大生」，究竟有什麼區別？為何會有如此兩極的評價？

其實，我反而在想，如果這位AV女優未來還有「興趣」、還抱持「理念」，於畢業後仍然投入AV產業中，會不會比現在更具優勢、更獲成功？

（作者為退休大學教授）

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