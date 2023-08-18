台灣7月出口年減10.4%，不僅連續11個月衰退，且逼近史上最長17黑紀錄，短期看來並無好轉跡象。財政部預估，在基期效應與AI新興應用需求增加帶動下，第四季有機會出現正成長。顯見出口至少將連續14個月衰退，甚至可能會更長。

出口衰退 四小龍最差

相較亞洲同類型出口國家，台灣出口表現最差。統計1-7月，台灣出口累計衰退16.9%，同時期亞洲四小龍的南韓、香港及新加坡，衰退幅度分別為13%、12.3%及10%，明顯優於台灣。更不用說，同為出口大國的日本及大陸，衰退幅度不到一成，分別只有6.7%及5%。數字背後透露，台灣出口衰退絕非只是單純國際需求不振而已。

對此，經濟部不僅未坦誠檢討，提出有效對策，反而發布新聞稿大玩數字遊戲，詭辯台灣出口並非亞洲四小龍最差。經濟部的手法恐怕是全球獨家，不以一般採用的上下年同期數字作為比較基礎，而用疫情前2019年數據當作基期，因而得到台灣出口非但沒有衰退，反倒大幅成長近30%的結論。而且，用同樣方式比較主要國家出口表現，台灣更是遙遙領先。

經濟部獨家計算方式，除了彰顯民進黨一貫傲慢、不認錯心態外，也暴露蔡政府無能、無方的事實。台灣出口衰退，各界專家都指出，除國際景氣因素外，另外還有兩個重要原因，一是大陸製造崛起、兩岸關係惡化，台灣對大陸出口競爭力衰退；另一是RCEP自2021年起陸續生效，台灣未能加入，形成關稅障礙，削弱了台灣出口競爭力。這兩個因素都與大陸有關，蔡政府卻使不上力，只能選擇逃避，眼睜睜看著台灣出口每況愈下。

大陸市場對台出口影響有多大？從財政部公布的數據可知，這一波出口連11黑期間，五大主要出口市場中，大陸每一個月都是衰退幅度最大地區，平均減幅高達21.1%，不僅高於整體平均的13.6%，更是排名居次東協9.9%的兩倍以上。如果是從占比角度來看，在出口陷入衰退前，2021年台灣對大陸出口占比高達42.3%，今年7月大幅下滑至34.6%，少掉7.7個百分點。清楚顯示，兩岸貿易帶給台灣出口成長的果實與讓利紅利正在消失，無疑是台灣出口弱勢關鍵所在。

兩岸政策 企業界最痛

值得重視的是，兩岸貿易紅利消失，影響的不只是出口，還涉及眾多大陸台商的生計，及台灣經濟長期增長的動能。過去我們一再強調，自1988年兩岸開放貿易以來，同文同種的經貿文化，除加速兩岸經貿連結與往來外，也讓台灣與大陸市場形成生命共同體。大陸不僅是台灣最大出口市場，也是最大貿易順差來源，更是台灣經濟賴以成長的重要動能。大陸市場對台灣出口與經濟的重要性難以取代。

工總發表2023年政策建言白皮書，兩岸政策是關切焦點，也是會員調查滿意度最低的一項。譬如「務實面對兩岸經貿現況、避免政治干擾市場運作」項目，平均滿意度只有8%。今年白皮書有關兩岸政策，更疾呼政府要制定更積極的對陸經貿政策，妥善利用民間溝通橋梁，促進兩岸交流對話、深化經貿往來。

產業界的期盼也是普羅大眾的心聲。出口表現如此糟糕，企業界與市井小民莫不希望兩岸突破政治僵局，強化ECFA功能，重啟貨貿、服貿談判，避免台灣出口與經濟持續向下沉淪。台灣經濟規模太小，內需不足以支撐經濟成長，必須依賴出口。

回顧台灣經濟發展史，60年代之所以能飛躍成長，靠的就是當時政府以擴張出口為導向的工業化政策，接著80年代的貿易自由化、國際化政策，及2000年後台商大舉西進，出口始終是台灣經濟成長最重要引擎。台灣經濟好，出口不能差，出口要好，兩岸經貿要搞好。如何做，要看主政者的能力與選民的智慧。