副總統賴清德出訪之際，大陸商務部對台灣進口的聚碳酸酯課徵臨時性反傾銷稅，並指台方違法WTO規則，擴大對台貿易壁壘調查。聚碳酸酯依ECFA早收清單享受的零關稅待遇，已被陸方取消，商務部和國台辦發言人更暗示未來不排除「全數沒收」ECFA早收清單的稅賦優惠。這是迄今北京官方對ECFA釋出的最清晰訊號。

底線思維 公事公辦

蔡英文任內連續生效7年的ECFA，既被視為兩岸善意的晴雨表，也成為民進黨的一面照妖鏡。許多在野人士常常諷刺蔡政府，既然如此抗拒兩岸交流、推動台灣經濟遠離大陸市場，為何不乾脆停掉ECFA？事實上，ECFA停不停完全是個假議題，但ECFA涵蓋539項商品零關稅的早收清單是否「事實中止」，操之在對岸，台灣無力扭轉。

若ECFA真的「壽終正寢」，還需依協議透過兩岸正式協商管道完成最後程序。現在問題是，由於民進黨不承認九二共識，北京對任何協商要求一向採取已讀不回的態度，根本不可能為了終止ECFA而重啟正式協商。其次，現行ECFA真的只剩「架構」而已，除了早收清單的零關稅待遇以外，剩下的貨貿、服貿已淪為「爛尾樓」，台灣只有每年底等待大陸國務院關稅稅則委員會公告，才能確認ECFA早收清單待遇是否延續至次年。

然而，大陸商務部今年4月12日宣布啟動對台貿易壁壘調查，最晚在明年1月12日也就是總統大選前一日結束。而調查清單上的2455項（現已擴至2509項）台灣輸陸產品，不僅與台灣禁止大陸的2460項產品在數量上刻意顯示「對等」，數量也遠超過ECFA早收清單的539項。若大陸「依法」走完調查流程，可以視2024選舉結果宣布結論，如果賴清德勝選，此次調查結果必然對我不利，大陸單方面給予我方的零關稅待遇恐一夕化為泡影，ECFA名存實亡將成定局。

根據大陸商務部的表態，對台貿易壁壘調查結論已經確定，而針對聚碳酸酯單一貨品的反傾銷稅形同「第一隻靴子」，另一隻就等2024選舉。此次反傾銷調查早在去年11月就公開啟動，雖屬市場行為、經濟考量，但加課稅金的時間點則屬於政治決定，意在反制賴清德過境美國。尤其是此次課稅受影響的企業有台化、奇美等巨頭，說明大陸不再忌憚被指摘「對台商沒善意」，因為大陸現有惠台政策本就把受益面限定在「在陸台企」範圍，除此之外公事公辦。

優惠清零 箭在弦上

「賴清德上，ECFA減稅優惠停」。大陸商務部和國台辦的這齣雙簧，唱出了2024選後大陸對台新腳本，正在呼之欲出。

大陸領導人習近平曾提出「底線思維」和「極限思維」，台灣同樣必須思考，2024選舉若以賴清德勝選而告終，將如何守住台海和平穩定的底線？又將面臨陸方何種極限施壓？至少在經濟層面，從此次反傾銷調查結案並課稅，到2509項對台貿易壁壘調查，對岸很顯然已經把對台「陽謀」攤開，台灣無需另加揣測，亦無需抱有幻想。

去年12月地方選舉民進黨大敗後，陸方很快正面回應藍營縣市對農產檢疫問題的訴求，並經由國民黨高層、縣市首長穿梭溝通，部分問題變通解決，但在民進黨中央執政的基本格局下，難有根本性轉變。若明年大選結果符合下架民進黨的主流民意期盼，兩岸自然會回到和平、穩定的狀態，雙方近年來經貿互動過程中出現的新舊問題，可以透過善意溝通以及520後重啟的正式協商解決，ECFA惠台待遇延續甚至深化紅利，未來都不成問題。

但反過來，賴清德若贏得總統大選，由於大陸對其台獨立場定性明確，故後續對台經濟、外交、軍事施壓的骨牌效應勢必發生。賴清德至今還在逃避《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，雖口口聲聲與法理台獨切割，也不敢廢除訴諸正名自決的民進黨《台獨黨綱》，拒絕一中的兩岸論述基本定型，比蔡政府還要倒退。

大陸對台貿易優惠待遇「清零」已箭在弦上。如果說蔡英文任內的兩岸關係是地動山搖、尚不致顛覆，賴清德勝選恐怕帶來天旋地轉、海崩石裂。這絕非危言聳聽，而是迫近每個台灣人的危機。