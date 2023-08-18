季辛吉與川普，一個年逾百歲，一個高齡七七。雖然俱為耄耋，卻都在美國政治舞台上叱吒風雲。只是一個已漸凋零，象徵一個世代的過去；另一個老驥伏櫪，正要掀起一波前所未有的驚濤駭浪。

季川二人於日前同時在世界媒體上引起全球的注意。季老於7月下旬訪問大陸，受到無上的禮遇。不但會見了陸方國防與外交首長，而且被習近平親自接待，饗以期頤壽宴。尷尬的是，他是應陸方邀請，美國並不知情，直到國務卿布林肯6月間訪華時才被告知。布氏找台階下，只好說等季老返美後向其請教。

相對於這位人瑞的光環，川普則是面臨多項刑事指控，5個月內已被起訴4起案件，分別是：意圖推翻2020年大選結果、支付競選費用要情婦封口、擅自從白宮攜出國安機密文件，與日前剛遭起訴的大選時施壓喬治亞州州務卿做票一案。這4項起訴案，個個都是美國司法重罪，集中在一個總統候選人身上，可謂「美國奇蹟」。

季川二老雖同為共和黨員，但政治理念與行事風格南轅北轍。季老畢生鑽研國際戰略，洞察歷史縱深；川普則言行粗魯不文，為政喜炒短線。川普在總統任內脫群與反中，季老曾強烈批評。當然，批判這麼一個非典型元首，無異夏蟲語冰、對牛彈琴。妙的是，台灣對於季老當年密訪北京奠立美中建交基礎，迄今仍難以釋懷；而對川普曾與蔡總統通話，倡行反中政策，喜不自勝。尤其民進黨內川粉一片，各國為之側目。

平議二人，先談季辛吉。他公職退休多年，除了經營國際公關之外，也不忘著書闡釋其世界戰略觀點。諸如：《大外交》(Diplomacy) 、《論中國》(On China)、《世界秩序》(World Order)與《領導力》(Leadership) ，無不擲地有聲。他自負甚高，畢生廣交西方各國領袖，唯獨對兩位華人讚譽甚隆：一為周恩來，一為李光耀。前者見諸其首本回憶錄《白宮歲月》，後者則在《領導力》中描述甚詳。

他去年接受美國PBS訪問，遺憾地表示眼前世局震盪，卻不見有超越時代性的領袖現身。美中應避免直接對抗，而台灣議題不宜成為談判核心。筆者1996年出席美國共和黨全國代表大會時，曾與季老短暫寒暄，他對台灣之民主化表示稱許。

次論川普。2016年他當選總統時，我的友人私下揶揄「讓美國人自己嘗嘗他們的民主苦果也好」。川普總統施政結果，世人貶多於褒，美國的國際地位與盟國向心力大幅滑落。拜登接任後本可振衰起敝，但政績乏善可陳，逼得川粉再起。他們不管川普的公信私德如何不堪，只是盲目地任由他操弄焦慮感與仇恨值，對抗美國行政與司法當局(Establishment)。

因此川普每遭起訴一次，同情票與民調就再增加一些。目前他的支持度遠勝黨內其他對手，CNN預測川普勝選希望甚濃。

川普給美式民主帶來的驚奇不只於此。英國《獨立報》(The Independent)專欄作家Mary Dejevsky撰文表示，如果美國選戰持續如此，而且司法程序照走，則川普「當選日就是定罪服刑日」。果真如此，川普可能將在獄中執行其總統職權。這話聽起來格外驚悚，但Dejevsky解釋，根據美國憲法，只有「暴動或叛亂」可禁止某人擔任總統職務。目前對川普的指控沒有這一點，而任何其他定罪，則由選民決定是否取消總統資格。

無論如何，美國總統的辦公與居住處所若從「白宮」變成「黑牢」，將騰笑國際，但「川普式」的美國民主將不以為忤。1988年大選，老布希操弄黑白問題險勝，美國專欄作家William Safire為文諷稱「贏得了選舉，失去了靈魂」。假若川普再度執政，失去的恐怕不只是個人靈魂，而是陪葬了美國先賢創立、社會賴以為繼的民主核心價值。

吾人不得不自問，屆時美國還「美」嗎？

（作者為前大使、民眾黨大陸事務委員會主委）