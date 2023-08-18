大陸商務部17日公布對台灣貿易壁壘調查的初步結果，指明台灣涉違反WTO相關規則，將依有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠。果真震撼彈來了！大陸國台辦迅速回應，支持商務部的決定。對台商及台灣經濟來說，「惠台」不僅成強弩之末，ECFA也已走到盡頭，隨時可能宣布中止了。

2008年金融危機後，全球興起降關稅、擴大服貿、貨貿的經濟合作機制，亞洲談了數年成立的「東協10+3」就是代表。馬英九執政後，為了強化台企的競爭力，與大陸協商後終於在2010年簽署ECFA。依此協議第一階段「早收清單」，到去年底我關稅減免逾90億美元。

但就在台灣初嘗甜頭後，太陽花運動中止了服貿和貨貿協議的簽署，ECFA被蔡英文說成是「糖衣毒藥」。但2016年蔡英文上台卻繼續享受好處，ECFA邁入10周年時，國安局長陳明通、陸委會主委邱太三紛紛喊話，指政治歸政治，經濟歸經濟，盼陸方勿停掉ECFA。

大陸商務部4月12日啟動對台貿易壁壘調查，明顯已是對台政策的轉折點。北京認定兩岸「政治對立」問題不解決，包括ECFA在內所有「惠台」的動作都沒意義。國台辦附和商務部的決定，更明白顯示ECFA的紅利已到盡頭。對大陸來說，既然給好處也沒用，有辦法你們自己看著辦吧！

大陸商務部最終調查10月12日截止，特殊情況可延至明年1月12日，台灣大選前一日。台灣加入CPTPP遙遙無期，中止ECFA對台商及經濟無疑是雪上加霜。面對晴天霹靂，民進黨有何良方救經濟？