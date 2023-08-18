俄烏衝突已超過500天，舉西方之力提供彈藥武器對抗俄羅斯，卻無法在戰場上取得優勢，反而因制裁導致高能源價格，使歐美人民深陷高通膨之苦。軍事戰場之外，西方對俄羅斯打的經濟消耗戰，為什麼看似毫無作用？為什麼不是像經濟指標對比所示，俄羅斯被打得落居下風了呢？

法國經濟學家薩皮爾（Jacques Sapir）認為，西方決策者可能被現有衡量經濟規模的指標愚弄了！的確，如果按照國內生產總額（GDP）的排名，俄羅斯排在全球前10名以外，經濟總量非但不如前十大的日、德、英、法等國，甚至不及美國的一個州，如加州、德州、紐約州等。因此，西方對俄羅斯未受國際制裁大幅影響感到不解，《經濟學人》雜誌就曾問到：「何以一個經濟像西班牙一樣規模的國家，能夠做到這點？」

薩皮爾觀察，匯率是西方誤判的一個原因。如果以名目匯率來計算，那麼俄羅斯就像是西班牙一樣大的經濟體。然而，如果以購買力平價來計算，其規模應該如歐洲第一大經濟體德國一樣舉足輕重。

此外，在GDP裡計算不同部門的價值真的等值嗎？在他看來，相較於工業部門及原油、天然氣、銅、農產品等資源部門，服務業的價值被過度高估了。例如網飛（Netflix）股價的本益比是全球最大食品業雀巢公司的3倍，但對真實維繫生存所需而言，娛樂會比糧食重要嗎？

進一步而言，在戰爭中製造業的經濟產值遠比服務業更加關鍵。如第二次世界大戰就是典型的工業戰爭。在美國全力參戰的高峰時期，工業能力完全用於摧毀日、德、義軸心國的作戰方略中：家用品工廠用來生產M1卡賓槍，汽車廠成了坦克車製造廠，民用的洗衣機及汽車生產等完全中斷。當時美國生產戰機戰艦的能力是日本的5～10倍，工業力的龐大實力差距，才是戰爭鹿死誰手的主要關鍵。

觀察現今俄羅斯的產業結構，第一及第二產業占比高達90%，糧草充足，能源和製造業有充分保障。反之，美國與西方國家的第一及第二產業占比僅約20%～30%，在戰爭中作用有限的各種服務業卻達到7至8成。因此西方經濟總量看似遠高過俄羅斯，但源源不斷的戰爭物資供給，烏克蘭卻仍然難以取勝。

拜登總統在戰前和戰初就一再揚言，美國要讓俄羅斯經濟瞬間崩潰。美國原希望憑藉金融服務業優勢，利用美元霸權，可以瞬間打垮俄羅斯經濟。很可惜，俄羅斯不僅沒有閃崩，反而是好整以暇執行「去納粹化」與「去軍事化」目標，在受益於能源價格飆漲的基礎上，與西方大打消耗戰。

也因此，瑞典評論家謝尤恩（Malcom Kyeyune）在《新政治家》（New Statesman）網站發表「西方再也無能為力宣戰」（The West can no longer make war）文章，認為烏克蘭戰爭再次提醒西方戰略家們，軍事戰無法脫離工業戰。雖然不少西方政客興致勃勃想要與中國對抗，但是工業生產能力的現實，無情地否決了政客們自以為是的空想。在經過一個世代的去工業化之後，西方的再工業化至少需要另外一代人的時間。

他在文章提到，英國在2010年關閉了最後一個坦克工廠，而現有不到250輛的主力戰車約有1/3無法運作。相較英國在二戰期間生產了1萬5千多輛戰車，形成何等懸殊的對比！此外，美國建造成千上萬艘船艦、戰機投入太平洋的時代也過去了。美國國防部在內部簡報中坦承，估計目前中國造船能力是美國的200倍。如果二戰時美國僅以5～10倍的鋼鐵與炮彈生產的優勢勉強打贏日本，面對此刻遠不如人的工業實力，又怎可能在持久消耗戰中打贏中國？

謝尤恩認為，最近美國向烏克蘭提供被大多數北約國家禁用的爭議性武器「集束炸彈」，告訴人們一個遠比道德更殘酷的事實：美國在廣為搜索自己與盟國的軍火庫存之後，現在已幾乎用盡了常規彈藥儲備。這也表明，在常規武器沒有代差優勢的情形下，現代戰爭就必然是工業製造能力的消耗戰。

我們現今所熟悉的總體經濟學中GDP、通貨膨脹率、失業率等，大約都是在1930年代經濟大蕭條後才被提出。這些指標的計算方式，多少反映當時的社會情景。然而，沿用了近一個世紀的指標，仍能反映21世紀的現實嗎？殘酷的俄烏衝突打了GDP一個響亮的耳光，或許也可以給執迷於中美對抗的美國政客們一個從政初心的提醒：以蒼生為念，則民富國強；家國安之，則天下太平！

（作者為香港中文大學金融系副教授）