副總統賴清德出訪之旅靜悄悄收場，令人頗感意外。首先，民進黨並未大張旗鼓宣傳，甚至虎頭蛇尾。其次，賴清德與美方互動規格降至近年最低。再來，大陸並未採取壓迫式軍演。這是因為賴清德「過關」了嗎？顯然不是。

評估賴清德訪美成效前，先攤開近期時間線：7月19日《金融時報》爆料美方對賴清德的「走入白宮」有意見，7月27日賴清德在台北接受《彭博商業周刊》記者專訪但並未第一時間公開，8月2日總統府公布賴清德出訪行程，8月7日賴清德接受綠媒專訪否認自己是「台獨金孫」，8月12日賴清德啟程赴紐約，8月15日彭博發布訪賴清德全文，8月17日賴清德過境舊金山不到10小時。

基於上述事實，可以抓到一條非常重要的脈絡，那就是賴清德接受彭博專訪，正是美方對其兩岸、國際思維和政治水準的最後、也是最關鍵一次「補考」。賴清德在7月27日已經「交卷」，美方用了幾天時間「閱卷」後，在8月2日敲定了賴清德過境紐約、舊金山的接待規格和安排，至於後來賴清德接受綠媒專訪、在美言論及彭博發布完整影片，已經無關緊要了。

簡言之，美方應在第一時間拿到彭博專訪全文後，寫上了分數：59分，並依此為過境定調。這才有了賴清德在美國見不到國會議員、跳針式自我介紹為「蔡總統特使」而非總統參選人、舊金山過境不過夜等現象。至於美國在台協會（AIT）主席羅森伯格在舊金山接機並陪同賴清德出席僑宴致詞，只不過是美方「依慣例」給蔡政府一個面子而已，屬於安慰式款待，也符合美國對台灣政治「不選邊」的表態。

弔詭的是，賴清德接受彭博專訪全文，只有少數幾間台灣媒體選擇全部登出，大部分只是摘錄觀點，尤其是迴避美媒記者連續詢問賴清德對台獨看法的段落，像極了「強勢面試官」對「菜鳥求職者」的拷問。民進黨是否因擔心面子掛不住才不樂見國內媒體做完整報導？不得而知。但至少可以確定，賴清德在兩岸關係「考卷」的作答，回到民進黨《台灣前途決議文》，「台灣已獨立，沒必要獨立」的話術，美國人還是不放心。

美方對賴清德的考察，彭博專訪算是第二次，第一次應該是賴今年7月在《華爾街日報》投書提出「四大支柱」。而蔡英文在2016年贏得總統選舉前半年，接受美方「面試」的場合是智庫CSIS演說，當時她做出的兩岸論述是：在中華民國現行憲政體制下，依循普遍民意，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

美方對台灣總統參選人的及格線是60分，75分可以算是優等生。蔡英文2015年的考卷可以打到85分，而賴清德《華爾街日報》投書勉強打到60分，但「走入白宮說」令美方提出「補考」要求。尷尬的是，彭博專訪令美方多扣1分，又把賴清德打回及格線以下了。

（作者為智庫研究員）