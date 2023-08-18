2024選戰倒數5個月，美麗島電子報接連公布兩份民調，顯示侯友宜目前的支持率以22.3%勝過柯文哲的20.5%，重回第二。要知道，從6月以降，多數機構都顯示侯喪失領先優勢，落居第三，甚至出現離柯文哲有一定差距的情況。因此在落後兩個月後扳回差距，意義不可不謂重大。

那侯為何能在8月中旬重振旗鼓？對比美麗島7月底的數據，最主要的原因就在於泛藍基本盤重新凝聚，占比從23.3%提升到27.3%。在侯維持6成5泛藍支持率的情況下，自然讓其總體支持率有所提升。也就是說，在侯逐步與泛藍政治人物良性互動，以及723獲得全代會提名之後，確實有讓藍營基本盤開始整合的跡象，從而讓侯重回第二的位置。

而在逐步整合藍營內部後，對侯來說，眼下另一難題則是在野整合的問題，也就是和柯文哲、郭台銘的競合關係。日前，郭拋出主流民意大聯盟的倡議，並公開邀請侯和柯一同合作參與，喝咖啡當面討論。侯對此表示會再展現誠意拜訪郭，柯則尚未予以回應。

從民調來看，擁有37.6%支持度的賴清德，無論是侯、柯、郭，誰都無法以一人之力贏過賴。台灣民意基金會最新的民調就顯示，有高達5成6的民眾看好賴會當選2024總統，柯、侯都兩成不到。

在野不整合，賴清德勝利在望，但在野整合就能贏過賴清德嗎？事實上，整合並不是萬靈丹，從美麗島的民調來看，在被問到為了下架民進黨，投票應投給侯、柯、郭民調最高者時，泛藍和民眾黨支持者同意比例都只有4成出頭，而有5成多反對，中間選民更是只有不到3成同意。

從數據來看，相當明顯地，選民對參選人有極高的黏著性，即使整合，也可以預期會有部分選民因此轉而不投票，而未必會支持整合後的參選人。2000年和2004年連戰與宋楚瑜的競合關係就是經典的歷史案例。因此減少「整合耗損」，便是除了整合之外的重要課題。如果無法有效減少整合耗損，減少對立、說服支持者，那即使共推一組參選人，也未必能實現下架民進黨的目標。

整體來說，目前的選戰結構對民進黨十分有利，不只是因為三腳督，以及在野整合的艱難，綠營擁有讓2、3名互打的戰略決定權，更重要的，其實還是在綠營基本盤獨大的優勢。以美麗島民調來說，34.2%的泛綠基本盤，一家就與藍白對等。

只要賴清德能維持綠等同藍白的格局，那無論在野整合如何有效、順利，賴其實都保有一戰的空間。而只要在野整合出一點狀況，無論是耗損，抑或是時間延宕，則擁有基本盤優勢的賴，勝算就會大幅提升。因此對在野陣營來說，目前除探討整合方案外，其實更關鍵的，便是如何削弱泛綠基本盤的規模。

然而要做到這點，其實並不容易，從政大選研中心的數據來看，泛綠從2015年之後都維持3成左右的基本盤，只有2018韓流才將其削減到2成。2023年上半年則是韓流之後，首次藍白加總大於泛綠的時刻。如何不浪費民意契機，則考驗在野領袖的格局與品格。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）