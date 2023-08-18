820「還路於民」大遊行轟動朝野，提出了「行人零死亡」的大訴求，也是用路人對路權的卑微要求。在野黨的政治人物們幾乎是大出動，如：國民黨、時代力量、民眾黨，還有侯友宜、柯文哲也會到場，執政的民進黨總統參選人賴清德是否到場，竟然成了關注焦點？

這場「還路於民」大遊行尚未來到，民進黨立法院黨團就在事前，先召開記者會，砸了4年400億元的預算。然而，台灣每年交通事故死傷約計2萬人，換言之，每年每人約可分配50萬元，這個數字合理嗎？民進黨又想要撒幣解決，但這些因為交通事故而傷亡的民眾，在執政民進黨的眼裡，值錢嗎？

民進黨政府除了立法院黨團的撒幣之外，行政院則提出以「零死亡」為政策願景，並在2030年前降低死亡人數30%為目標的「道路交通安全基本法」草案。試問：這是回應民意？還是敷衍民意？

甚而，府、院、立法院民進黨團又同步說：「下了車，我們都是走路的人」這種文青體語言，試圖軟化、洗白這個十分嚴肅的人命問題。究竟，是還權於民？或是，還權於民進黨？

所謂路權，簡言之，就是使用道路的優先權。各政黨政治人物在提出因應做法前，必須有兩個思考：

第一，為達到「行人零死亡」，是改革道路優先還是改革用路人優先？而不是，急著提出在2030年前降低死亡人數30%的說法，難道，行政院將這麼人命關天的議題，看作是在菜市場裡喊價嗎？

第二，在道路稀少性之下，這是多數的無車者（路人）與少數的有車者的鬥爭。是要循體制外遊行解決？還是採取體制內修法解決？這是主政者行政機關的霸權？或是，立法院的立法怠惰？執政的民進黨立法院黨團，不將這個問題與責任說清楚講明白，反而就想要跳躍式提出砸錢解決。試問：是想要卸責當好人嗎？

綜言之，面對「行人地獄」難題，促成「還路於民」，並達到「行人零死亡」，這是個極具專業的公共政策，但是在民進黨政府的無能執政下，因為行人充滿在道路上行走的恐懼，而讓人民走上了街頭，真的很不應該！難道，執政的民進黨政府只要權力，不要解決問題？

（作者為新黨輿情中心副主任）

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