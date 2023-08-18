日本防衛省統合幕僚監部從7月底公告中俄海軍遠海編隊11艘由日本海經宗谷海峽往西太平洋北部海域後，忍至8月17日才再公布，中俄第三次聯合巡航編隊，8月15日經日本沖之鳥礁東北向西航行。16日在位於大東島以南約50公里海域，17日過宮古海峽後向西北方向駛往東海，引發日方高度關注。

上述期間我副總統賴清德結束巴拉圭行程，於美西時間8月16日下午4時抵達美國舊金山，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格親自接機，引發大陸抗議。依據中俄遠海編隊聯巡時程半個月、完成西太平洋北部、西部等海域之巡航任務、並航經宮古海峽進入東海。

8月18日早上，副總統賴清德返回國門，日方再次公布俄羅斯太平洋艦隊2架IL-38反潛機，由日本海經對馬海峽往東海折返。依據上述中俄遠海編隊動向，推斷對返航俄羅斯艦隊北上，進行海上目標監視與情傳。中俄第三次海上聯合巡航任務結束，依慣例將在東海分航，各自返回駐地歸建。對此提出看法：

首先，今年8月初與去年9月中美方僅一艘美國海岸防衛隊巡邏艇監視中（3艘）俄（4艘）遠海編隊7艘等比較，此次中俄遠海編隊驚動美方調動分在日本橫須賀、加利福尼亞州聖地牙哥、夏威夷州珍珠港等三方母港之4艘伯克級導彈驅逐艦「麥肯號」（DDG-56）、「班福特號」（DDG-65）與「芬恩號」（DDG-113）、「鍾雲號」（DDG-93）回防抵美國阿拉斯加近海之國際公海防禦，中俄遠海編隊11艘在前述海域執行海上聯合演訓活動。

其次，中方情報偵測船一路伴隨中方編隊，依據其艦船任務性質，具有偵蒐各方電子信號參數；對前者，呈現兩個面向。一可對中俄艦隊周邊他國海空、陸上軍事載具進行電子信號參數蒐集；相對地，對於己方、俄方提供電磁波發射管制建議。

另，俄羅斯情報偵測船/208，已於5月份先行進入西太平洋。據以往中俄海上聯合巡航任務、中俄方面各有情報偵測船納入之情況，此次俄方情報偵測船擔任佯動方。也就是在電子戰戰術作為，採螳螂（指美日機艦跟監中俄艦船與情蒐）捕蟬（中俄艦船），黃雀（俄羅斯情報偵測船在中俄編隊更外圍，在美日機艦外圍偵測）在後。並先行繞至津輕海峽、沿日本西部沿岸外海伺機偵蒐日義空軍聯訓在日本小松基地周邊空域演訓之相關機載與軍事基地等電子參數後，續經日本海先行返回俄羅斯太平洋艦隊母港。

最後，從中俄2021年10月、2022年9月、至2023年8月，渠等巡航範圍從日本海經津輕海峽繞日本東部海域南下半圈，逐次遠赴白令海，至此次擴展至美國阿拉斯加近海，中俄海軍聯合艦隊並呈現包圍日本一圈之戰略威懾態勢。可見，中俄海上聯合巡航已經突破第一島鏈直搗第二島鏈美軍勢力範圍。

據信，隨著今年美國主導日本與南韓摒棄二戰歧見紛爭共同對抗中國大陸、8月18日三國領袖峰會在美國、日本近年拉攏北約組織在日本東京設立亞洲聯絡處、日本主導歐洲國家海空軍兵力至西太平洋與日本周邊海空域等進行聯合訓練、演習針對中國大陸等舉措，將使中俄戰略（指政心軍經科技文化教育醫療反恐等等）合作夥伴關係中的軍事方面、海空軍兵力合作將會趨於密切、海空演訓場域範圍將更加擴大、聯演科目將多元與複雜。有關中俄與美日軍事同盟在亞太之競逐，將持續關注中。

另由於近期媒體指稱賴清德副總統於18日返抵國門，共軍將於18日至22日每天6時至22時在南海進行5日軍演，引發各界擔憂。筆者依據廣東海事局發布、發現該禁航區位於廣東省陸豐市甲子嶼至湖東港一帶沿海、距離台灣台南411公里（在汕頭西南81.3公里、汕尾以東59.6公里）、範圍為67.8 平方公里進行射擊演習。與往年相較，屬於南部戰區年度例行性軍事演習。至於葫蘆島南南西處之渤海，8月19日0600時至24日1800時舉行軍事演習、與8月20日1600時至27日1600時在遼寧大連以南進行軍事任務，也均屬於年度例行性及常態性軍事活動，以上共軍活動我國人無須擔心。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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