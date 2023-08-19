8月13日，2023年古城之夏「台州府城杯」兩岸青少年精英籃球賽在浙江台州臨海市落幕，來自台灣和大陸的16支青少年籃球隊分為U10和U12兩個組別，通過72場比賽，結束了為期4天的賽事交流。

3支來自台灣的球隊中，大多數隊員和教練都是首次赴浙江交流。以籃球為媒，兩岸青少年不僅切磋了技藝，也增進了對彼此的瞭解。

「大陸球隊的風格和台灣的不太一樣。比如我們首場對陣的石門少年隊，他們的個人技術強勁，還很擅長打陣地，有許多值得我們學習的地方。」台灣新北市安坑隊U12球員林柏諺受訪時說。

無獨有偶，7月下旬，作為台灣HBL高中籃球聯賽7次冠軍得主的台灣新北市南山高級中學(下稱：南山中學)男子籃球隊也來到臨海市，與當地回浦中學舉行籃球交流賽。

這個夏天，一顆籃球，何以情牽浙江縣域和台灣青少年？

台灣新北市安坑隊U12球員廖恩楷的父親廖家揚和兒子一樣酷愛籃球運動。這幾天，他特地請假從台灣趕來，為兒子加油助威。

「我曾在大陸從事銷售工作，對大陸的情況比較熟悉。這次帶恩楷來臨海參加比賽，除了讓孩子學習不同球隊的技戰術打法，也希望他能多交朋友，看看大陸的發展變化，在與大陸青少年的交流交往中拓寬眼界。」廖家揚說。

正值暑假，兩岸青少年在文化、體育領域的交流相對頻繁。在南山中學總務處主任、籃球隊領隊王思元看來，音樂、美術、體育等天生就是兩岸民間交流的橋樑，大家在溝通互動中更能理解對方，彼此的關係也會更加緊密。

以籃球溝通兩岸，對於臨海這座小縣城來說，是有跡可循的。

今年5月14日，臨海市回浦中學以74比73險勝清華附中，獲得2022—2023賽季耐克中國高中籃球聯賽全國總決賽男子組冠軍；8月12日，臨海市回浦實驗中學以85比82戰勝明德華興中學，獲得中國初中籃球聯賽全國總冠軍。

在該市，從中小學校門口的小賣部老闆娘到出租車司機，再到廣大市民的朋友圈，無不為當地在青少年籃球領域取得的成就歡呼鼓舞。

正如王思元受訪時表示，之所以選擇來回浦中學交流，一方面是因為兩校2016年曾有過交手，對彼此的實力較為熟悉；另一方面，和強大的對手比賽更有助於球員們相互學習，提升實力。

交流始於籃球，卻不止於籃球。

臨海素有「江南小鄒魯」和「千年台州府，滿街文化人」的美譽，是一座悠久厚重的歷史名城。南山中學男籃隊員黃瀚陞說，臨海和台灣南投縣很像，都有好山好水好風光，他希望能再來交流球技，逛逛紫陽街和東湖。

「兩岸體育交流重要的是薪火相傳，讓更多沒有來過大陸和沒有接觸過大陸同胞的台灣朋友有機會參與到交流中來。」台灣基層籃球運動推廣協會理事長陳煥修說。

記者瞭解到，比賽結束後，台灣青少年籃球運動員們還將走進臨海市永豐鎮「村BA」現場，進一步感受大陸鄉村籃球的熱情與當地深厚的籃球運動基礎。（傅飛揚、張聲雷）

（本文來源：中新網，原題：《籃球運動，何以情牽浙江縣域與台灣青少年？》）