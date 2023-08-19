2023年8月14至19日中國國防部長李尚福訪問俄羅斯、白俄羅斯，參加莫斯科國際安全會議以及武器論壇，並與俄羅斯與白俄羅斯軍事領導層代表舉行會議。

這次李尚福出席莫斯科安全會議中提及中俄聯合艦隊8月初舉行聯合軍演逼近美國阿拉斯加州阿留申群島一事。提及台灣問題，重申台灣問題是中國內政事務，不容許他國置喙，更宣告「以台制華」意圖必定以失敗告終。

根據《全球火力》（Global Fire Power, GFP）2023年全球軍事實力排行榜中，美國、俄國與中國位居前3名。這幾個國家軍事動態，通常受到國際關注，尤其是

中國國防部長李尚福走到哪裡，都是全球媒體焦點。看在白俄羅斯總統盧卡申科眼中，「李尚福是世界上最具媒體影響力的人，因為李尚福的活動，中國促進其利益的活動，關於世界秩序的主要思想，今天全世界都聽到了….」。

因為烏俄戰爭，俄羅斯出現武器滯銷現象，為了重振俄國軍工複合體，請來全世界最紅的網紅中國國防部長李尚福站台、推銷、背書俄羅斯武器仍有強大戰力，尤其是在中俄結盟加持之下，這是有效對抗美國以及台獨之利器，希望得到買家的青睞。

先進軍工產品 吸引買家青睞

每年8月的第2週，俄羅斯通常舉行兩場具有全球軍事政治活動——莫斯科國際安全會議以及武器論壇，這兩場活動主要是俄羅斯推銷武器的場合。

2022年武器論壇（Army-2022）共有72國買家代表團，因為烏俄戰爭，俄羅斯國防出口公司簽訂的外國訂單減少了6倍之多，重擊俄國武器供應商，烏俄戰爭對俄國來說，可以說是一場地緣政治的災難。去年普丁親自出席論壇推銷、打廣告。

2023年第11屆莫斯科國際安全會議，來自76個國家的數百名代表。今年最大亮點，除了普丁，還有全世界最具影響力的中國國防部長李尚福直播推銷，至於中國是否有下大單，不得而知。

由於俄羅斯、中國主張多極化世界，引起其他反美國家的興趣，主要是亞洲、非洲、拉丁美洲的國家。俄羅斯總統普丁表示，「加強軍事和軍事技術夥伴關係，以造福新興多極世界的安全與穩定」。2023年武器論壇吸引129個國家的代表參加武器論壇。

俄羅斯軍工複合體公司在論壇介紹了海軍、空軍、地面、空降部隊、戰略導彈部隊等。尤其是安全通訊系統、無人機系統，以及戰爭中的醫療設備最受矚目。

俄羅斯在烏克蘭戰爭上的損失，一方面採購武器，還要擴大軍工產業出口來維持軍費開支，論壇可以說是買家與賣家的交易場合。武器論壇共計簽署了11項國家合約，俄羅斯部隊收穫2500多種新型武器、軍事、特種裝備以及超過180萬件致命性武器。因為市場需求量大，俄羅斯軍工複合體公司打算增加柳葉刀無人機（The Lancet Drone）的產量，今年成果豐收。

中國是否下大單?是問號

俄羅斯、中國的世界觀截然不同，只有俄羅斯還在戰爭ING，普丁不忘強調多極世界主張，甚至痛批北約、美國勢力擴張在亞太地區現象。對於「西線無戰事」的中國、白俄羅斯來說，明顯不想捲入俄羅斯戰爭，盧卡申科對李尚福表示，「白俄羅斯是多極世界、領土完整以及第二次世界大戰後形成的邊界與領土統一的支持者，我們主張不干涉國家內政」。盧卡申科的「不干涉國家內政」此番言論，別是滋味。

李尚福的發言中規中矩，不脫離中國政府既有的國防政策，在國際安全會議上強調，中俄軍事領域關係樹立了不結盟、不對抗、不針對第三方的合作典範。中國願在上合組織框架內加強安全工作，同時加強與伊朗和白俄羅斯的軍事合作。中方願與各國軍隊持續加強軍事安全戰略互信和各專業領域務實合作。針對中國與白俄羅斯軍事合作，強調雙方將進一步擴大兩軍各領域務實合作，主張切實遵循《聯合國憲章》的宗旨和原則。

對於俄羅斯的軍工產品話說得相當保守，李尚福僅表示「俄羅斯軍方對中國軍工產品的關注讓中國企業深受鼓舞」。目前中國已有能力打造最現代化高精度武器的軍隊，是否還需俄羅斯軍工技術，實在令人懷疑。這次中國代表團是否有下訂單，或者採購哪些產品，還是一個問號。

李尚福再次出任務，在國際舞台宣揚了中國國防政策、修理美國、反台獨，幫俄羅斯搶下大單，給予俄羅斯與白俄羅斯精神上最大支持，配合俄羅斯劇本宣傳演出，看來只是扮演稱職網紅形象而已。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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