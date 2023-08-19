甫遭喪父之痛的韓國總統尹錫悅，如期出席8月18日在美國大衛營舉行的美日韓高峰會議，強化美國在日韓駐軍「聯盟一體化」立場，也協助將美國印太戰略推向新階段。儘管外交成果看似豐碩，但根據最新民調結果顯示，他的施政好評率僅38％、差評率則高達52％，與盟友日相岸田文雄「同病相憐」。在東亞情勢詭譎的現況下，如果尹錫悅接下來無法化解諸多內政問題，整個韓國社會恐將繼續陷於憤怒與不安中。

尹錫悅去年以不到一個百分點的差距贏得總統大選，去年5月上台後，他一反前任文在寅的政策，致力於親美友日反中仇北。如今，有戰爭宿怨的韓國與日本，外交關係進入蜜月期，成為美國主導印太戰略的重要成員。7月中旬，美國的戰略核潛艦時隔42年再訪韓國並停泊於釜山港，尹錫悅攜夫人登艦，成為首位登上該艦的盟國領袖。此舉意味韓國被美國納入其核保護傘，但代價則是北韓頻頻發射導彈示威，南北韓關係更形惡化，重回軍事對峙的緊張態勢。

在內政方面，抑制房價和教育改革，是重中之重。輿論對相關政策看法兩極，政治效應仍有待觀察。一方面，由於2017年到2021年，五年的房價漲幅累計高達80％，而韓國央行從2021年8月開始升息，如今的20年房貸利率已達7.55％。這意味著，就算房價開始崩跌，也不代表民眾、尤其是年輕族群有能力得買起，就算買得起，也未必能負擔得起如此高昂的利息。

另一方面，為減少上層社會家庭透過補習教育，考上頂尖的知名大學，進而複製階級優勢，韓國政府今年6月頒布「減輕補教費用的綜合對策」，規定修學能力測驗的考試題目，不可以是教科書以外、所謂「殺手級考題」，以免圖利補習業者，影響社會階層的流動。此舉立意良善，是為避免「貧窮世襲」，讓沒錢上補習班的窮人子弟也有機會考上各大集團偏愛的第一流大學，讓窮人得以翻身，但顛覆現況的教改自然也引發既得利益者的抨擊。

儘管韓國的軟實力，近年已進入舉世聞名的爆發期，從2020年奧斯卡金像獎最佳影片《寄生上流》，到今年宋康昊以《嬰兒運轉站》獲得坎城影展最佳男主角獎，乃至偶像男團BTS紅到獲美國總統拜登接見，但這些韓國之光，與尹錫悅的執政績效無關，自然也無助於提升他的施政滿意度。反而是8月發生的兩件突發事件，不僅讓尹錫悅的外交成果蒙塵，更凸顯政府應變無方。

首先，今年在韓國舉辦為期兩周、全球4萬人參與的世界童子軍節大會，原本是「宣揚國威」的極佳舞台，沒想到因颱風攪局，多國拔營，最後草草落幕收場。由於今年夏季酷熱、童子軍紮營的海埔新生地，沒有遮蔽物，全天候曝曬，從第一天開始就有數以百計的人中暑，後來陸續發生確診、蚊蟲叮咬、衛生條件欠佳的情事，英國和美國合計超過6,000位童軍團撤離現場，進入首爾市區的飯店入住，又因為暑假旺季，業者無法負荷。國際童軍大露營的地點選擇不當，導致各國大使館紛紛介入，險些釀成外交事件。

其次，7月底到8月間，數十起「隨機殺人模仿－預告殺人紀事」，以及透過網路或電子郵件「恐攻炸彈威脅」的留言，導致人心惶惶，政府應變不及，直接成為民調低迷的重要原因。由於韓國警方定調這些犯罪行為是「無差別犯罪」，在公共運輸場所加強巡邏，社區警民合作進行聯合巡守，疲於奔命，也難以持久。然而，警察在街頭臨檢盤查，沒有明確的標準，引發對於人民權利的可能侵犯，在當前民氣可用的風潮過後，警方將無法迴避民意代表和人權團體的嚴厲檢視。而韓國民眾也擔心，在「無差別犯罪」宣告的背後，又藏著多少對現實不滿、藥物濫用、或精神方面障礙的反社會未爆彈等待拆解。

「外交重於內政」的尹錫悅總統必須體認，穿梭外交」和國家安全「聯盟一體化」，無助於經濟發展，當15歲到29歲的年輕人，平均要花十個月才能找得到工作，找到的工作也多以約聘制為主，且工時較長，薪資較低時，誰會在乎政府親美友日反中仇北的「成果」？為政者若無法解決人民關切的民生問題，其顯示出來的意義，就是治理無能，日本如此，韓國如此，台灣又何嘗不是如此。