8月18日，美國總統拜登、日本首相菅義偉和韓國總統尹錫悅，在美國大衛營舉行了歷史性的三方高峰會議。這是三國領導人首次在同一桌面上會談，也是拜登上任與日韓破冰後，首次舉行的多邊會晤。這次高峰會的主要議題，包括應對北韓核武問題、維護印太地區的和平與穩定、重申對台海的承諾、促進三方之間的經貿合作、以及應對全球氣候變化等挑戰。

本次高峰會議，對亞太地區有以下三個面向的影響：

一、國際社會方面：展現加強合作框架的企圖，並發表一份三方公約，提高了在亞太與全球事務中的話語權及影響力。但也可能遭到中、俄、朝三國的遏止與反制，引發區域衝突危機，同時將為亞太地區的地緣政治，帶來新的格局變化與挑戰。

二、經濟外交方面：促進彼此供應鏈的經貿往來，共同挑戰氣候變化等議題，以及加深尖端領域上的合作意願。這對三方發展創造更多的利益和機會，也影響整個亞太諸國間的經濟貿易與投資。但也可能導致美中貿易戰的持續拉鋸，或者將亞太地區的經貿體系分裂成美金與人民幣兩者。

三、軍事戰略方面：建立更緊密的軍事同盟關係，維護印太地區的和平穩定發展、應對北韓核武等區域安全問題。這展現了軍事威攝力量，提升了地區及全球的影響力。但也增加了敵對情緒和彼此之間的對立，使亞太地區的緊張局勢持續升溫，讓美中新冷戰朝向新的階段發展。

對於台灣而言，本次高峰會同樣也是一個挑戰。在此次三方會晤聯合聲明中，有重申並強調對台海的承諾，並重視台海地區的和平穩定。這是一個正面的訊號，顯示美國與日韓關切台灣的安全問題。日後可能會更加支持台灣參與國際事務，以及出席攸關亞太地區安全的聯合軍演。因此，台灣應保持以下的立場與態度：

一、堅持民主自由信念與國家主權完整，捍衛台海地區和平安全，不輕易受到中國的經濟、外交與軍事等壓力而有所動搖。

二、與美日提升友好合作關係的同時，繼續向中國展開對話和交流，以提升國際上的競爭力，以及兩岸的和平穩定發展。

三、積極展現我國注重民主、人權、法治等普世價值，並主動參與區域和全球的事務，以贏得國際上更多的支持及尊重。

本次美日韓領袖峰會議深深影響亞太地區的政治、經濟、軍事等層面。三國之間的合作有助於維護和平穩定，也有助於促進彼此的發展利益，但同時也要謹慎面對中、俄、朝等國的反制與挑釁。台灣在這個詭異多變的局勢中，要如何保持自己的立場與價值，是一個值得思考的問題。繼續堅持民主自由信念和國家主權完整，與美日提升友好合作關係，持續努力向中國進行交流。只有這樣，台灣才能在亞太地區發揮自己的作用，並贏得國際上更多的支持及尊重。

（作者為自由撰寫人）

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