面對侯友宜重啟核電主張，民進黨立委賴品妤嗆聲「重啟個屁」，真是神來一語，噴得震天價響，滿室奇臭，不要說一個立委講出這種不雅的話與身分不合，即便是一個年紀輕女孩聽到也刺耳，斯文掃地。

賴品妤日前在臉書上批評國民黨發言人柳采葳「放屁女王」，但我們從未見柳采葳公開講屁話，怎是「放屁女王」？不知賴品妤為何對此生理現象備感興趣？但世間確有「放屁女王」，是一名美國女子樂舒（Lush Botanist）她很會放屁，長紅於網路，她除了在鏡頭面前放屁外，還延伸出周邊商品，自封為「放屁女王」（Fart Queen）。

據多家媒體報導，賴品妤父親賴勁麟是雲豹等多達19家綠能公司董事，甚至有些只有1%的股份，也能任董座，年薪總酬勞高達425萬，她這是為父護航一時口不擇言，還是其父為門神空手奪鈔票，被揭露惱羞成怒？

由於賴品妤為其父護航，因此外界才知道她「雲豹小公主」頭銜，雲豹是貓科動物，個頭小，但兇猛無比，但是在立法院公主表現如何？全民有多少人知道她？倒是這次核電重啟嗆聲「重啟個屁」，一鳴驚人，人們才知道有這號立委。

看《飲冰室文選》，作者梁啟超說有些人的話或文章，狗屁不通到「放狗屁、狗放屁、放屁狗」，是形容人屁之外，最佳的屁話。現在終於明白，蔡英文為什麼要反核四，執政後這「神主牌」終於掩蓋不住華麗轉身成「借牌」，只是銅臭味好重，雲豹小公主說的「重啟個屁」堪能一比狗屁味。

有人說反核是民進黨的神主牌，也有人說綠電是民進黨的神主牌，其實， 說穿了是「綠能發電、綠營發財」的「借牌」。「借牌」當然是不合規，甚至不合法，借牌遊覽車上路要取締，密醫借牌看病觸法，為什麼政黨透過綠手套借綠電分贓，安然無恙沒事？

2014總統大選，如果民進黨繼續執政，還會不會連連放這種悶著不吭的屁？如果還是只要「綠能發電」一天，「綠營發財」滾滾而來，能說民進黨不是放屁黨？

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