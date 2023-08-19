北市府日前定案，將由市長蔣萬安率團出席雙城論壇。此行重要性在於，民進黨2016年執政後刻意冷卻對陸關係，導致兩岸官民交流受堵，作為唯一僅剩的官方性質論壇，其舉辦層級亦有不斷下降的危機。此回蔣萬安赴滬，能否舒緩雙城論壇在民進黨治下其政治功能邊緣化危機，進而迎來近7年來首次接待層級升格的重大突破，將是陸方對於來年2024大選實質正面幫助在野陣營的關鍵指標。

有綠營人士質疑蔣萬安違反選前承諾「共軍擾台」就不會出席雙城論壇。實則不然，造成「共軍擾台」的原因有很大程度來自於民進黨執政以來對兩岸關係的不尊重，以及執政高層刻意與美國為主的國際反華政客勾結，大量製造兩岸對立的政治事件。台語俗諺說：「各人造業各人擔」，蔣萬安實無義務為蔡政府的錯誤仇中政策買單。

反而，蔣萬安出席雙城論壇所象徵的是陸方對兩岸和平仍有期待，更是終結「共軍擾台」時代的先決條件。台灣在民進黨治下已身處於「礦坑裡的金絲雀」處境，以至於兩岸關係從未有過如此險惡局面。但也正如「礦坑裡的金絲雀」效應，一但蔣出席論壇獲得陸方不同於往年的禮遇，其所顯示的意涵是蔣將扮演未來兩岸關係走向緩和的和平金絲雀角色，為來年可能發生的政黨輪替—終止綠營不理性的兩岸政策進行前導鋪路的政治工作，其重要性不言而喻。

蔣萬安應把握赴滬參加雙城論壇的機遇，為自己累積有利於兩岸關係進展的政治資本。同時，蔣也應大膽在論壇舉辦期間尋求陸方的支持，爭取任何能實質擴大台北市的國際參與機會，例如尋求陸方支持台北自辦或合辦亞運，此舉能讓台灣實質得到國際參與的空間。其所帶來的「務實」和平效果，遠非綠營樂此不疲的邀請國外政客訪台、大玩駐外代表處文字遊戲等「務虛」花招可相比擬。

讓此回舉辦的雙城論壇成為兩岸關係改善的先聲，是蔣萬安無可迴避的政治使命，相信蔣能不負所托「使命必達」！

（作者為自由撰稿者）

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