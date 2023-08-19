副總統賴清德的過境美國之旅，企圖抹去「台獨金孫」標籤，但從慘不忍睹的美方接待規格來看，確定無功而返，且返台又引來共軍的海空聯合演訓，並稱這是「對台獨分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告」。讓人好奇，何以台獨金孫會變成賴甩不掉的烙印？

其中關鍵就在於標籤的發明者其實是民進黨自家人，且還是他言必稱「蔡總統」的旗下網軍所為；因此，解鈴還須繫鈴人，除非蔡親自協助澄清，否則再多辯駁都是枉然。

台獨金孫由來眾說紛紜。國民黨說是賴自我冊封，民進黨稱對手扭曲原意，賴則胡謅台灣只有政治金童。其實政壇約莫在2019年開始流傳這4字；更精確地說，是當年民進黨「英德內戰」初選期間由挺英派發明，一拋出就如病毒般快速發酵；同時，英派還以「綠營媳婦」形容蔡英文是「做到流汗乎人嫌到流涎的媳婦仔」，藉此對比被寵上天的金孫。這樣的精準狙殺讓賴百口莫辯。

雖然賴當時直指「扣我金孫這個名字當然有政治目的」，依舊未能止血，不僅重擊初選行情，甚至蔓延迄今成為2024大選的障礙。

羅馬不是一天造成的。從自詡「務實台獨工作者」到主張台灣總統走入白宮，美方對賴的負評早已存在，但台獨金孫終究才是美方的夢魘。畢竟，要人相信「台獨金孫不台獨」，就像寄望「老虎不吃肉」，不是不可能，但總得打問號。

因此，賴若真想解決問題，正本清源，恐怕只能請出蔡總統的網軍公開收回「台獨金孫」這句話，讓始作俑者協助洗白。否則別說「四大支柱」，就算四百根支柱也終難抹去賴的台獨印記，奢談美方信賴。