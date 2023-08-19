副總統賴清德出訪友邦過境美國，引發中國大陸不滿，除了針對台灣進口聚碳酸酯實施臨時反傾銷稅、示警《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）可能終止，共軍並舉行海空聯合軍演。中共對台軟硬兼施，直接受害的是石化業者，國軍更疲於應對兵力，這一切麻煩都拜「台獨金孫」之賜。

大陸在賴清德出訪之前，商務部14日先公告，即日起對台灣生產的聚碳酸酯進口大陸實施臨時反傾銷措施；17日再表示，初步調查認定，台灣對大陸存在貿易壁壘，並將涉及產品從立案時的2455項調整至2509項。至於是否會中止或部分中止ECFA的稅收優惠，陸方表示，「依據規定研究採取相應的措施」，暗示ECFA有可能全面終止。

在賴清德18日返台後，大陸19日就公布在台灣周邊舉行海空聯合演訓，還發布一支針對性十足的戰訓MV，讓兩岸關係更加緊繃。以上都印證美麗島電子報5月的民調，2024年如果賴清德當選總統，有近半數國人認為兩岸關係會更緊張。

大陸接連反制賴清德過境美國自是統戰的一環，因對台統戰是中共政治最高指導原則，從中共領導人毛澤東創黨迄習近平，對台統戰工作從來沒有停歇過。不同的是毛澤東的統戰作法是「孤立台獨」，拉攏認同一個中國的在野黨及台灣民心，而習近平的統戰策略早已跳脫孤立台獨，不只栓緊以商逼政力道，大秀肌肉軍演更是其底線思維。

這次賴清德利用出訪友邦巴拉圭的機會，過境美國紐約與舊金山，美方已刻意低調並發表堅持一個中國原則，為何大陸仍在賴出訪及回台之際，陸續祭出ECFA緊箍咒與軍演？說穿了就是賴刻意在出訪前，安排彭博與三立電視台專訪，極力想撕掉「台獨金孫」標籤，既說台灣無所謂「獨立路徑」，還說中華民國和中華人民共和國互不隸屬，但這明顯只是騙選票的話術，反而深化「疑賴論」與「疑美論」。

從大選效應分析，賴清德不但沒有說服美國他不會搞台獨，大陸更認定他就是會「與外部勢力勾連挑釁」的台獨分子。因此中共這次軍演規模雖相對節制，更值得觀察的是在軍演前，祭出對台灣展開貿易壁壘調查的初步結果，理由是台灣對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求。

此次大陸商務部的動作也獲得國台辦的公開支持，顯示大陸對台讓利政策將有所調整，我方需提高警覺，尤其是企業界可能將持續面對新衝擊。

ECFA本來就是大陸讓利的兩岸經貿政策，受惠的早收清單包括石化、紡織與農漁業，目的在收攏台灣民心。但兩岸關係在蔡政府主政下完全冰封，民進黨執政享受ECFA的滋養，在台灣大賺人民幣的同時，蔡政府卻不斷激化抗中，醜化對岸，如今民進黨角逐2024總統大位的更是台獨金孫，終於讓北京決定出重手，形成了對台政策的轉折點。

2024總統大選，非綠陣營迄今仍處亂局，國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲及鴻海創辦人郭台銘無法整合，而民進黨已傾府院黨所有資源輔選賴清德，但各項民調中賴仍始終無法突破4成天花板，原因包括年輕族群不再死忠支持民進黨，或因經濟因素生活大不易，或是不滿兵役延長為1年，而最主要的原因就是兩岸關係兵凶戰危。

在國際政治現實的環境下，台灣無法擺脫成為中美博弈的棋子，如何維持兩岸和平關係，絕對是2024總統大選的主軸。試想賴清德只是出訪就搞得兩岸關係雪上加霜，證明他確實是兩岸關係的「麻煩製造者」，如果賴真的勝選，兩岸關係豈非地動天搖？2024總統大選，期盼台海和平的選民應慎重投票。

（作者為大學教師）