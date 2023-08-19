副總統兼民進黨黨主席賴清德，決定參加由「行人零死亡推動聯盟」在20日發動的「還路於民大遊行」；此外，除了之前民進黨秘書長許立明已表明將出席遊行外，交通部長王國材也表示會參與。執政的黨政高層現身民眾街頭抗爭遊行，相當罕見，由此可知，民怨沸騰已對民進黨政府形成一定的壓力，逼得賴清德不得不親自接招。

日本知名媒體《每日新聞》在今年5月，以頭條報導台灣汽、機車駕駛的危險行為頻頻造成事故；實際走訪台北的日本記者報導指出，人口1.25億人的日本，2022年因交通事故死亡的人數為2610人，而總人口數為2357萬人台灣，則高達3085人，換算下來台灣的事故死亡數是日本的6倍。日本記者稱台灣為「步行者地獄」，顯示交通問題極為嚴重，民眾對此反應十分強烈，並決定走上街頭。

「還路於民遊行」提出「以縣市為單位，推動零死亡顧景」等5大訴求。在民眾走上街頭前，行政院院會17日緊急通過《行人交通安全政策綱領》以及《道路交通安全基本法》草案，提出「永續提升人行安全計畫」，以改善行人交通。未來半年內將先鎖定600個危險路口與路段優先進行改善，期盼將交通事故死亡人數下降30%，長期則朝向「零死亡願景」邁進。

人民的憤怒已經到達頂點了，蔡政府才趕快補破網修法，情況一如5月分#Me Too連環爆之後，蔡政府火速在7月通過「性平三法」修法，以及716居住正義遊行前夕，蔡政府通過俗稱「囤房稅2.0」的《房屋稅條例》修正草案，目的很明顯，都是要趕快堵住民怨的破口。

蔡政府不點不亮，但新政策不但都是急就章之外，且還是慣用「大撒幣」這招，如為提升行人安全，要花400億元。其實，為了改善台灣的交通和道路設施，蔡政府早已提出規模高達8400億元的前瞻基礎建設計畫。而根據審計部最新報告，截至2022年止，前瞻軌道建設50個分支計畫中，僅有6項完成，執行率極低。而這回為了提升交通安全，蔡政府什麼都還沒做，就又要跟人民要錢，民意能接受嗎？

再者，蔡政府的政策往往都是兌現日期遙遠的「竹竿票」。例如性平三法的相關配套最快要明年的3月8日實施，囤房稅2.0「擬」於2025年5月開徵，提升行人安全的第一階段目標更要等到7年後的2030年才有機會做到，屆時都不知政黨輪替幾次了！這就跟蔡英文強推「2025非核家園」後，又說2024以後就不關她的事一樣，修法快、執行慢，只為杜悠悠之口，根本沒有執行的誠意。

然而，儘管如此，面對只有在看到人民上街後才會動一下的被動政府，被氾濫成災的光電和風電嚴重影響生計和生活的農漁民，以及經營陷入困境的觀光旅遊業等，也應該要號召更多受害的民眾和業者，一起走上街頭，向這個無良政府發出怒吼，才有辦法為自己爭取權益。2024總統大選前，街頭運動百花齊放，大家一起來！

（作者為作家）