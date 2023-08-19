美國總統拜登、日本首相岸田文雄及韓國總統尹錫悅18日在華府大衛營舉行歷史性的三邊峰會，並於會後發表名為「大衛營原則」、「大衛營精神」與「三方協商承諾」共三份文件，聚焦於三國軍事合作及危機溝通。日韓由敵人變成夥伴，同時攜手美國，將使得東北亞局勢產生變化，後續中國及北韓如何反制值得觀察。

史上首次的美日韓三國元首峰會，在聯合聲明中重申維持台海和平穩定。拜登強調，這場峰會不是針對中國大陸，美國國安顧問蘇利文也強調，此峰會並非是亞太版的「小北約」，而是提供印太地區穩定發展繁榮安全的願景。不過，中國大陸並不信，批評美日韓「不該以犧牲他國安全利益，損害地區和平穩定為代價」。很顯然，北京對美國主導的任何區域安全架構都相當在意，認定就是華府的和戰兩手策略。

這次峰會的重點在於將峰會變成年度例行會議、共同開發防禦彈道飛彈的合作及設立三國熱線，也希望打造更緊密且穩定的高科技供應鏈。此次三國元首峰會可說是將行之有年的美日及美韓個別雙長會議（外長+防長）的升級版，更可視為日韓關係的一大突破。

眾所皆知，《美日安保條約》是美國推動亞洲安全架構的重心，枝幹就是美國與其他國家的雙邊軍事協議。然而，由於日韓歷史心結極深，雙方雖然有共同的敵人北韓，但至今仍未有具體的軍事合作，只有情報交換而已，連兩國聯合軍演都沒有。因此，華府多年來的期望就是能補實這個三邊關係的缺角，如今終於完成。韓國總統尹錫悅的「日本以前是敵人，現在是伙伴」一席話，應扮演了臨門一腳的關鍵角色。

不過，若將這次峰會當成三方軍事同盟的起手式，恐是過早做結論。這次達成的「三方磋商」並非正式集體安全承諾，只是針對區域危機問題的協調應對，避免軍事同盟具體化觸怒北京與平壤，也可能是日韓不願公開得罪中國的妥協結果。

從三方聲明涉及台海和平的文字，就可看出岸田文雄及尹錫悅外交操作的謹慎。三人重申台海和平穩定對全球安全繁榮的重要性，也強調兩岸應和平解決台海爭端。這些遣詞用字並未超過這幾年的各種峰會聲明，應該也是兩國出於在中國市場龐大經濟利益的必要考量。

看到三方峰會將台海和平視為地區安全關鍵，台灣人既感欣慰，卻也憂心忡忡，為何在蔡英文近8年主政下，兩岸關係日益惡化，台海屢被國際社會視為最危險之地，在國際會議間屢被提及。國人該想想，難道國家長期處於戰爭恐懼是好事？美日韓為了防範地區危機將建立三方元首熱線，面臨最迫切危險的台灣卻是國際孤兒，民進黨政府沾沾自喜台美關係此時最佳，卻無法獲得美國更多更具體的安全保障。

拜登盛讚該峰會是「美日韓夥伴關係進入新時代」，岸田文雄稱之為「歷史性的轉捩點」，尹錫悅則說「利益一致」，顯見三國對日益升高的東北亞態勢已有趨向同一步調的默契。未來是否會因美中僵持不下的齟齬而掀起新一波區域冷戰，應是各國最關心的重點。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）