工業總會發布《2023白皮書》建議政府，明年大選後、520新總統就職前，委託具公信力民間單位，邀請主要政黨、團體召開「兩岸國是會議」，凝聚跨黨派大陸政策共識，建構與大陸對話、確保台海和平穩定的戰略。工總這份報告透過翔實的資料，列舉台海兵凶戰危對台灣經濟與國際競爭力的損害，建議召開「兩岸國是會議」，可謂發自肺腑。

超越體制 凝聚台灣共識

工總是台灣乃至兩岸最具話語權與影響力的工商團體，其團體會員不僅是台灣產業的支柱，也是大陸台商的重要組成部分。工總《白皮書》對兩岸關係的建言是會員訴求的匯集，兩岸政府都應謙卑聆聽。工總疫後積極穿梭於兩岸政商界，向雙方高層傳遞訊息。

俗話說在商言商，商人一向避免介入政治爭議，但工總《白皮書》指出，台灣內部對兩岸溝通對話是否一定要有「政治前提」存在分歧，長期以來台灣社會對大陸政策缺乏基本共識，導致兩岸關係陷入惡性循環，因而提出召開「兩岸國是會議」、凝聚台灣共識的訴求。可以感受，工商界對兩岸瀕臨戰爭的憂心。

工總有關「兩岸國是會議」的建言，點出兩個重要問題：第一，如何凝聚台灣前途的共識？這是兩岸探討未來政治安排的前提，台灣內部若永遠各說各話、相互拉扯，陷入兩極化困境，兩岸關係不可能穩定。第二，台灣政黨政治體制下，兩岸須尋求兩岸關係前途共識，兩岸任何和平方案（或台灣方案），都需要透過「共識決」，而非「多數決」產生，否則很可能得而復失。

國是會議在台灣政治史上曾扮演重要的角色。蔣經國於1980年代邀請海外學者來台舉行國是會議，開啟政治改革之路，1990年野百合學運後，李登輝邀請國民、民進兩黨舉行國是會議，達成《憲法增修條文》共識，無論是「國家統一前」、「自由地區與大陸地區等對兩岸定位」的表述，還是總統、國會直選的制度安排，都為此後30多年的政治發展與兩岸交流扎下穩固的基礎。蔡政府上台後也曾召開司法改革與年金改革國是會議，但不肯謙虛尋求共識，以霸王硬上弓方式強推民進黨版方案，反而激化朝野矛盾，造成社會動盪，種下2018年九合一敗選的禍根。

對話大陸 兩岸心靈契合

國是會議並非體制內行為，而是先在體制外彌合分歧，再回到制度內實現，是一種開放性的政治運作模式。國是會議超越體制，只能是任務導向的臨時性質，不能凌駕於憲政體制，面對重大性社會分歧或朝野對抗性議題時，確實是解決分歧與對抗的有效途徑，但前提是執政黨不能有私心。這就可以解釋，為何蔡政府不敢召開「兩岸國是會議」，因為民進黨明知「抗中保台」與《台獨黨綱》絕非主流民意，卻為一己之私而堅持到底。

從制度設計角度來看，國是會議和大陸「政協會議」系出同門、程序近似。兩者可以追溯到1940年代由國、共、民盟等黨派舉行的政治協商會議，中共後來雖推出「新政協」與政治協商會議相區隔，但兩者確有傳承關係；其次，國是會議、政協會議都邀請多黨派、多團體參與，均設有分組會議、小組協商等環節，目的是凝聚共識。只不過，大陸政協具有統戰職能，根本目的是說服各方服從中共決策，台灣國是會議則具有開放性，執政者必須採納民間意見、接受在野黨提案。

台灣社會聞「民主協商」而色變，根本上還是對大陸的不信任。如果大陸能從「兩岸和平國是會議」的高度，借鑒兩岸在政治協商和國是會議的制度邏輯，推動兩岸各黨派與各界團體平等、坦率對話，或許能為兩岸心靈契合式融合統一開闢新路。工總呼籲政府明年選後召開兩岸國是會議，屆時大陸若能派人參加，其格局與影響力將大為提升，或由大陸邀請台灣原班人馬到大陸舉行兩岸間的國是會議，或能為兩岸關係開創新局。